フジテレビ系バラエティ特番『ドリフの祭典! 爆笑ドリビア大放出SP』が、きょう23日(19:00～)に放送される。

ドリフの新角度からの情報、ドリビア(ドリフ＋トリビア)を紹介していく同番組。志村けんさんと生前“週に8回”ペースで飲みに行き、亡き後にはその愛車を購入するなど、志村さんとの深い絆も有名な千鳥・大悟が、志村さんとのコントづくりの思い出を語る。

そもそも大悟は、千鳥の漫才の際はボケ役。しかし、志村さんとのコントでは、志村さんがボケ役、大悟がツッコミ役に。これはプライベートでの2人の関係性をそのまま表しているのだという。

番組では、2人が共演した「終電コント」を放送。駅員役の大悟が酔っ払い客に扮した志村さんをどうにか電車から降ろそうと奮闘するコントだが、実は、コント中にもかかわらず2人のプライベートの酒席でのやりとりを持ち出してツッコむシーンもある。

また、「ひとみばあさん」での共演コント前には、好きなようにやってもらうため、志村さんから「肥後(克広)さんとやった過去のコントは見るな」とアドバイスをもらったという。そのアドバイス通り過去の作品を見ずに挑んだ結果、思わぬ波乱の展開があったそうだ。

この“あえて見るな”という教えには、加藤茶が共感。「過去のコントを見ちゃうと、それに近づけようとしてしまうので大悟くんの良さがなくなってしまう。大悟くんなりの個性があるからそれを生かしたい」と、もし加藤が志村さんの立場だったとしても同じことを言うだろうと語る。

番組では、こうして志村さんやいかりや長介さんの逸話を振り返りながら、ザ・ドリフターズの長年の歴史を改めて思い出した加藤と高木。収録後、加藤は「ドリフが初めて取り入れたこともあったけど、ドリフのやり方は間違ってなかったのだなと思った」、高木は「“こんなこともやったんだ、あんなこともやったんだ”と気持ちが膨らんでいくのを感じた」と思いを巡らせた。

コメントは、以下の通り。

■加藤茶、高木ブー

――収録のご感想をお願いします。

加藤：「面白かったね！これまでのコントでも面白いものばかりを放送できたのではないかと」

高木：「面白かったよね。５人全員が出ていることでドリフターズの良さが出ると思うから、番組を見ていただいて面白いと思ってもらえたらうれしいなと思います」

――“オチ音”やオープニングなど細かな点も深掘りした本番組の内容はいかがでしたか？

加藤：「ドリフが初めて取り入れたこともあったけど、ドリフのやり方は間違ってなかったのだなと思いました。昔はドリフは物を大事にしないから見るなとか下品だから見るなとか言われたこともあったんだけど、今子供たちがBSの再放送やドリフの特番とかで昔のコントを見てくれて、逆にそうした小さいお子さんでドリフのファンになったという子も多いので、ありがたいなと思っているんです」

高木：「改めてひとつひとつに注目しながら見ると面白さがわかるよね。というのは、やったこと全部は覚えていないから（笑）“こんなこともやったんだ、あんなこともやったんだ”と気持ちが膨らんでいくのを感じました」

――今回の収録では、観客も入れてドリフの歴史を一緒に振り返りましたがいかがでしたか？

加藤：「お客さんが笑っているのを見られてうれしかったです。月日が経ってもやっぱり面白いものはみんな笑ってくれるんだ～と思いました。ただ、生でコントをやっている時は間違えることもたくさんあって、お客さんがそういうところも笑ってくれるんですよね」

高木：「いいところも悪いところもあるからね。生コントだと、自分たちの力の足りないところもあって、逆に面白さが何倍にもふくらんだり。出来ればドリフの初期の頃からのコントを見て欲しいですね（笑）多分動きが悪いとかあると思うけど、それはそれで一生懸命やっているところを見て欲しい」

加藤：「間違ったりとか寝ちゃったりとかそういうの多いのよね」

高木：「私もそういうところいっぱいあるの。それを言い分けしてくれるの加トちゃんが（笑）間違えたところは“本当はこうなんですよ”って説明する役ですね（笑）」

――千鳥の大悟さんと志村さんとの関係について

加藤：「仲が良かったというのがよく分かりましたよね。仕事が終わった後よく飲みにいっているということで、そのままコントにも２人の関係性が出ていたんじゃないかな。２人が遠慮しあっているとあんなにうまくはいかないんですよ。志村がうまいこと大悟くんの魅力を引き出しているんだろうとは思います。過去のコントを見ちゃうと、それに近づけようとしてしまうので大悟くんの良さがなくなってしまう。だから“過去のコントは見るな”と言ったんだと思いますよ。もし、僕が志村だったとしても言いますよ。大悟くんなりの個性があるからそれを生かしたいので」

――この番組で見てほしいポイントや視聴者の方へのメッセージをお願いします。

加藤：「全部見てほしい！全部面白いので！」

高木：「トータルで見るから面白いので私も全部見てほしいです！」

■演出：北山拓氏（フジテレビ）

「ドリフの５人の皆さんが集まって61年。これまでの膨大なアーカイブを見直すことで新たな発見がたくさんありました。ドリフの皆さんにまつわる知られざる事実に視聴者の皆さんも“へぇ～”と言っていただけること間違いなしの２時間です。世代を超えて楽しめる番組になっていますのでぜひ家族そろってお楽しみください」

【編集部MEMO】

今回の番組では、『ドリフ大爆笑』からツーショットコントのカップリングのレア度が判明。「志村けん×加藤茶」111本、「いかりや長介×高木ブー」49本とコント数が発表される中「志村けん×高木ブー」は1本のみであることが明らかになり、そのコントが放送される。

