ビデオリサーチは1月28日、「子どもたちに人気のキャラクターランキング」を発表した。調査は2025年10月3日～26日、東京50㎞圏内に住む3～12歳(中学生を除く)の子どもを対象にインターネットで行われ、584サンプルを回収した。

子どもたちに人気のキャラクターランキング、1位は「ドラえもん」(60.1%)だった。2025年には映画シリーズが45周年、漫画連載が55周年と節目の年を迎えた「ドラえもん」は、変わらぬ人気ぶりで、2023年調査ぶりに首位を奪還した。

続く2位は「星のカービィ」(57.7%)。2025年にNintendo Switch 2向けソフトが発売されたほか、コンビニエンスストアとのコラボキャンペーンや限定カフェの開催など、多彩な展開が人気を後押ししたよう。

以下、3位「キャプテンピカチュウ」、4位「スーパーマリオ」、5位「MINECRAFT」、6位「テレビアニメポケットモンスター」、7位「ちいかわ」、8位「すみっコぐらし」、9位「となりのトトロ」、10位「ミニオンズ」と続いた。

男女別にみると、おとこの子1位は「MINECRAFT(マインクラフト)」で、プログラミング教育の一環として小学校の授業でも活用されるなど、子どもたちに浸透し人気を獲得している。2位は根強い人気を誇る「スーパーマリオ」。また、4位の「キャプテンピカチュウ(ポケットモンスター)」をはじめ、ポケットモンスター関連のキャラクターが複数ランクイン。さらに、「テレビアニメ『鬼滅の刃』」が前回17位から大幅にランクアップし、7位にランクインしている。

一方、おんなの子1位は「ちいかわ」。2025年はコラボレーション企画の展開に加え、初の大型体験型施設「ちいかわパーク」がオープンするなど、人気ぶりが感じられる。また、「すみっコぐらし」は変わらぬ人気で3位に。4位には、前回7位の「クロミ」がランクイン。2025年に20周年を迎え、同年に50周年を迎えた「マイメロディ」(今回7位)とともにグッズやイベントが展開されたことが人気をさらに高めたよう。このほか、「シナモロール」が2位になるなど、サンリオキャラクターが多数ランクインしている。