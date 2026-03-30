ちいかわパークに4月1日、イカしたスーツを着用したうさぎが登場します!

🚩ちいかわパーク限定グッズ🚩

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4月1日(水)より新商品が登場⭐️

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ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?

¥650(税込)

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見た目がかわいい「さきいか」登場✨

パッケージにはイカスーツを着たうさぎが!

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ついつい手が止まらない…!

お土産にも、お酒のお供にもおすすめ🍶

(@chiikawa_parkjpより引用)

なんて可愛い。この世にこんなにもイカスーツが似合う子がいるでしょうか!?

実は、アニメ第3話の冒頭で、うさぎがイカスーツを着て登場するシーンがあるのですが……、そのシーンを思い出したファンも多いのでは!? その時とはちょっと違ったデザインですが、美味しそうだし、可愛いし、最高です!

このニュースに、SNSでは「え、かわいすぎん? めっちゃほしい」「ヤバい!!めっちゃ食べたいし欲しい!!」「パッケージかわいいww 欲しくなっちゃう笑」「これはイカしたグッズだ」「日本酒を!!日本酒を用意しないと!」といった声が続々と。発売前から大人気です!

発売日は4月1日。パッケージを開けるのがもったいないくらい可愛い「ちいかわパーク イカスーツが…さきいかになっちゃった!!?」は、ちいかわパーク限定商品。パークを満喫しながら、探してみてくださいね。