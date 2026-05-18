別の男性とデートへ行く彼女は婚約中の彼に言った「何したらダメとかある? チューとかしたら?」　嫉妬を煽るような駆け引きに彼の反応は…『時計じかけのマリッジ』第3話

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第3話が12日に配信された。

スタジオMC陣も“婚約破棄”の危機を危惧

第3話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催された。女性たちは仮面をつけ、口元だけが見える男性陣の中から、気になる男性1名を指名。現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことができる。

あやかは「仮面舞踏会」で薔薇専門店オーナーのダイチを指名し、デートの許可を得るため現在の婚約者・ショウゴのもとへ。あやかが「何したらダメとかある? チューとかしたら?」「1回目のKEEPデート手繋いじゃった」とわざと嫉妬を煽るような駆け引きを仕掛けると、ショウゴは「それはイヤやな」と笑って返しつつも、「仮にも婚約中だから(手繋ぐのも)好きじゃないかもね」と表情を曇らせる。

後の個別インタビューでも「言わんでよくない?」「何考えてるんやろって思いましたね」と困惑を見せたショウゴに、スタジオMC陣も「ショウゴの中で冷めたかもね」と“婚約破棄”の危機を危惧する。

その後、美デコルテ全開の華やかなオフショル姿でダイチとのデートへ向かったあやか。あやかの言葉をすべて肯定してくれるダイチの人柄に「何を言っても許されるんじゃないかってぐらい、受け入れてくれる。本当に悪いところが1つもない」と惹かれていく。

彼から「あなたに夢中」を意味する6本の薔薇をサプライズでプレゼントされると、「どうしよう……泣けてくるわ」と思わず涙。一方で、あやかへの不信感を募らせていくショウゴからは「ちょっと違うなと思ったら、次の日くらいに婚約破棄すると思います」とまさかの発言も。あやかが下した決断と、ショウゴの変化はどんな未来に向かうのか。