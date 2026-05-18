年収4000万円の経営者と念願の初対面　デートで突然、彼が…『時計じかけのマリッジ』第3話

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第3話が12日に配信された。

年収4000万円の経営者と念願の初対面

第3話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催された。女性たちは仮面をつけ、口元だけが見える男性陣の中から、気になる男性1名を指名。現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことができる。

現役アナウンサーのゆかは、事前のプロフィールを見て気になっていたという年収4000万円の経営者・キョウスケを会話の雰囲気だけで見抜き、念願の初対面を果たす。

「デートしてみたくなりました」と惹かれていくゆかは、現在の婚約者であるイケメンモデルのS・リョウに「デート行きたいなって思ってて……」と相談を持ちかける。しかし、S・リョウは「俺との関係がこれで破談になる、それを覚悟しても行きたいなら……」と苦悩の表情を見せた。

その後、キョウスケとのデートに向かったゆかは、彼から突然呼び捨てにされ、「急に呼び捨て! この共同生活で初めての呼び捨て」と照れた表情を見せる場面も。さらに「会えて本当によかった。思ってた人と良い意味で違う」と語るなど、2人の距離は急接近。現在の婚約者か、新たなハイスペ経営者か。三角関係で揺れ動くゆかは、果たしてどちらに合鍵を渡すのか。