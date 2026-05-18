ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第3話が12日に配信された。

  • 『時計じかけのマリッジ』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『時計じかけのマリッジ』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

年収4000万円の経営者と念願の初対面

第3話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催された。女性たちは仮面をつけ、口元だけが見える男性陣の中から、気になる男性1名を指名。現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことができる。

現役アナウンサーのゆかは、事前のプロフィールを見て気になっていたという年収4000万円の経営者・キョウスケを会話の雰囲気だけで見抜き、念願の初対面を果たす。

「デートしてみたくなりました」と惹かれていくゆかは、現在の婚約者であるイケメンモデルのS・リョウに「デート行きたいなって思ってて……」と相談を持ちかける。しかし、S・リョウは「俺との関係がこれで破談になる、それを覚悟しても行きたいなら……」と苦悩の表情を見せた。

その後、キョウスケとのデートに向かったゆかは、彼から突然呼び捨てにされ、「急に呼び捨て! この共同生活で初めての呼び捨て」と照れた表情を見せる場面も。さらに「会えて本当によかった。思ってた人と良い意味で違う」と語るなど、2人の距離は急接近。現在の婚約者か、新たなハイスペ経営者か。三角関係で揺れ動くゆかは、果たしてどちらに合鍵を渡すのか。

【編集部MEMO】
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う 婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか(中野綾香)、現役アナウンサーのゆか(西澤由夏)、モデルのなつえ(徳本夏恵)といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。

年収4000万円の経営者と念願の初対面　デートで突然、彼が…『時計じかけのマリッジ』第3話
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