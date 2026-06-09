ABEMAで配信中の『時計じかけのマリッジ』のトークショーが9日、都内にて行われ、番組に出演している森香澄、エルフ荒川、婚活アドバイザーの植草美幸氏が登壇。荒川が最新の恋愛事情(?)について明かした。

エルフ荒川

イベントでは、番組の「婚活」というテーマになぞらえ恋愛や結婚についての話題があがる中、荒川の最新の恋愛事情に話題が及んだ。

「最近の進展があれば教えてください」と聞かれ、荒川は記者に対して「恋愛じゃないんで、書き方気を付けてくださいね!」と前置きしつつ、「この番組に背中押されていいなって思った人に“男性で一番いいと思っています”伝えたんです」と愛の告白(?)をしたことを明かした。

森香澄

それを聞いた森から「それ恋愛じゃないんですか?」とツッコまれた荒川は「え!分からん!!」と声を大きくし、会場の笑いを誘った。

「自分で進まないと思って、伝えたんです。そしたら相手は“そうなんや”って言って通り過ぎてしまって。“幸せになってね”って言われてめちゃくちゃフラれてん」「今は恋愛じゃない、とばっかり言っててもだめだと思って、勇気出したんです」と近況を赤裸々に明かした。

荒川は「この番組のおかげで時計の針が進んだんです!」と番組の演出と重ねて自身の恋愛について語った。

番組内で、婚活において自分から何もアクションを起こさない女性を「電柱女子」と命名した植草氏の言葉も話題となったが、自分から積極的に行動を起こす荒川の「勇気ある一歩」を踏み出した姿は、同番組の多くの視聴者が励まされるだろう。

『時計じかけのマリッジ』の最終回は、16日22時から配信される。