今話題沸騰中のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”。

それぞれ違う魅力を持つ美女3人が集まった同番組。アドバイザーとして、結婚相談所マリーミー代表の植草美幸氏も登場する。マリーミーでは婚活女性に向けたファッションブランドも展開しており、植草氏の婚活ファッションへの指摘はSNS上でも度々注目を集めている。

そんななか、参加女性3人が婚活に挑む際のファッションに注目していく。

34歳経営者・あやかの婚活ファッション

初めて男性と対面するあやか。初対面のシーンでのファッションは、ブラウンのトップスにゆるく巻いた髪をおろしたスタイルに。シンプルで落ち着いた印象を抱かせるようなチョイスとなっていた。

一方で、仮面舞踏会で出会ったダイチとのデートでは、大胆に肩を見せたオフショルコーデで登場。ドッグカフェに一緒に到着し、(冬場の撮影のため)コートを脱ぐと肩のラインが美しく映えるスタイルに。

あやか自身のパーソナリティや、雰囲気にマッチした洋服で、華奢な彼女の魅力を存分に引き立てている。

32歳アナウンサー・ゆかの婚活ファッション

婚活では「アナウンサーのような清楚なファッションが良い」と、まことしやかに囁かれているが、実際にアナウンサーをしているゆかのファッションはどうだろうか。

番組を通して、デートをする相手には丁寧に接し、自分の感情をしっかりと言語化する誠実な対応を見せる彼女。

ファッションは襟付きのトップスを着用していることも多め。決して堅い雰囲気はないが、「かわいらしさ」と「清楚さ」を兼ね備えたファッションは、彼女の人となりを映しているようだ。

明るい彼女の魅力を引き立てるファッションは参考にしたい。

27歳モデル・なつえの婚活ファッション

なつえは他の2人と少し違うテイスト。

写真は男性と初対面の様子。胸元があいたブラックのドレスにグレーのカーディガン。夜のロマンティックなデートにも映えるようなファッションだ。カーディガンからのぞく適度な肌見せは抜け感があり、女性らしさを演出している。

また、世界を旅しているという男性とのデートではシャツを羽織ったスタイル。髪の巻き加減も根本あたりから入っていて、カジュアルな雰囲気が彼女の楽しげな笑顔を際立たせている。

相手やデートの雰囲気に合わせたスタイリングに視聴者は目が離せなくなってしまう。

カジュアルもドレッシーもどちらも着こなすのは、モデルの彼女だからこそ発揮できる魅力だろう。

それぞれの魅力を発揮している3人。あなたは、どの方のファッションが気になる?