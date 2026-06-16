ごはんが固くなる問題、我が家も悩んでいました。

5歳の娘が保育園に通う我が家。毎日の料理を少しでもラクにするため、ごはんを多めに炊いておいたり、小分けに冷凍したりすることもよくあります。

でも、ごはんって時間が経つと意外と固くなりませんか? 朝はふっくらしていたのに、食べる頃にはなんだかごはんが固くなっているような……。冷凍ごはんも、レンジで温めると少しパサつきを感じることもありました。

そんなときに見つけたのが、ミツカンの「ごはんをふっくらおいしく」。炊飯前に加えて炊くだけで、ごはんをふっくら・しっとりと炊き上げてくれる炊飯用調味液です。

本品がお米の表面のおねばに作用して、ごはんを包み込むことでふっくらとした仕上がりになるそう。

今回はさまざまなシーンで実際に使ってみたので、紹介していきます。

検証【1】まずは、いつもの炊飯で使ってみることに

まずはいつも通りごはんを炊いて、おいしく食べられるかどうかをチェック。

お米1合あたりに「ごはんをふっくらおいしく」を大さじ1加えて、炊飯するだけのシンプルな使い方だそうです。

今回はお米2合で作ってみます!

洗ったお米2合に、目盛りより少し多めの水を用意して「ごはんをふっくらおいしく」を大さじ2を加えます。

よく混ぜ合わせてから、スイッチオン。

炊き上がったごはんはつやがあって、見た目からおいしそう。

試してみる前は「どんな味がするのかな?」「酢飯みたいになるとか…?」と思っていたのですが、実際に食べてみると昆布の風味がふんわりと香るごはんで絶品でした!

お米の一粒一粒がしっかり感じられ、しっとりしているのにびちゃびちゃではない…。昆布の風味も強すぎないので、お米の甘みも感じられるそんなごはんに驚きました。

検証【2】 炊きたてだけじゃない? 時間が経ったごはんをチェック

炊き立ては美味しいに決まってる…! と思いながらも、保温ジャーに入れてしばらく置いたごはんも食べてみることに。

我が家では私と娘が夕飯を食べた後、夫が実際に食べるまで3時間程度開くので、今回は3時間後の状態をチェックしてみます。

時間が経つとどうしても表面が乾燥しがちなごはんですが、いつものごはんよりもふっくら感が維持できてるからかほとんど変化が感じられず、炊き立てのごはんを食べているような感覚になりました。

ごはんを毎回炊くのって、地味に大変…。だから少し多めに作って、置いておくのもできるのは嬉しいポイントでした!

検証【3】お弁当用のおにぎりで検証! 娘の反応は?

我が家の娘は保育園に通う5歳です。月に一度、お弁当日があるのでその日に合わせて「ごはんをふっくらおいしく」を使ったお弁当を用意することにしてみました。

ふりかけを混ぜて実際に握ってみると、ごはんがまとまりやすくて作りやすい印象。しばらく置いてから私が食べてみても、ごはん粒の食感が残っていて食べやすく感じました。

保育園から帰ってきた娘に、「おにぎりいつも違う感じだった?」と聞くと、「おいしかった! 全部食べた!」と完食して帰って来てくれました。

今回試せていないのですが、温め直せないお弁当の白ごはんとして持っていくと、よりおいしく食べられそうだと思いました!

検証【4】冷凍ごはんでも試してみたら……?

個人的に一番気になっていたのが冷凍ごはん。平日はとにかく時間との勝負なので、我が家ではごはんをまとめて冷凍することも少なくありません。

でも冷凍ごはんって便利な反面、解凍後に少しパサつくこともあるから炊き立てを食べたくなってしまいますよね。

今回は炊き上がったごはんを冷凍し、後日レンジで温めて食べてみました。

実際に食べてみると、お米のまわりの膜がしっかり感じられて、ツヤツヤ感ともっちり感がしっかり残っていました! 普通に炊いたときのような昆布の風味も付いているので、食欲もそそられます。

これは忙しい日のためのストックとしても使いやすそう!

忙しい毎日でも、おいしいごはんを諦めなくていい

忙しい毎日を送っていると、どうしても炊き立てのタイミングでごはんを食べられなかったり、冷凍していたものでパパッと済ませたりすることも多いですよね。

「炊き立てじゃないから、しょうがない」そう思っていましたが、今回「ごはんをふっくらおいしく」を試してみて、どんなタイミングでもごはんをおいしく食べられるということは、こんなに嬉しいことなんだと改めて実感できました…!

しかも、「ごはんをふっくらおいしく」は炊飯前に加えるだけでいいので、特別な準備も手間もかからないので忙しいママやパパにはとっても嬉しいアイテムかもしれません。

どんなタイミングでもおいしいごはんを楽しみたい方は、ぜひ「ごはんをふっくらおいしく」を試してみてくださいね!