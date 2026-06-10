薄着になる夏に向けて、体を引き締めたくなる季節。運動に励んでいる間は甘いものはおあずけ……と思っていても、その我慢がストレスになってしまうこともありますよね。

そんな時の味方になるZENB JAPANの黄えんどう豆を使った焼きドーナツ「ZENB ベイクドドーナツ」シリーズから、新フレーバー2種類が6月10日より発売に。それぞれの味わいや満足などをレポートします。

罪悪感知らずのヘルシードーナツにグレーズをまとった新フレーバーが誕生

「ZENB ベイクドドーナツ」とは、豆のおいしさと栄養を活かしながら、我慢や制限ではなく、おいしく楽しめるおやつ時間を届けたいという想いから生まれたグルテンフリー(※1)の焼きドーナツシリーズのこと。小麦粉の代わりに黄えんどう豆を使用し、卵や乳といった動物性原料は不使用。カロリーや糖質を抑えながら、黄えんどう豆由来の食物繊維や鉄分、カリウム、ポリフェノールの栄養補給もかなうのが特徴です。

『オリジナル』と『カカオ』の2フレーバーに加えて6月10日より登場するのは、てんさい糖のグレーズをまとった『コーヒーグレーズド』と『レモングレーズド』の2フレーバーです。シリーズの特長であるカラダ想いのおいしさはそのままに、グレーズをまとったことでよりドーナツらしい満足感を得られる新商品になっているのだそう。

プラントベースやヘルシーな食には目がない筆者ですが、「ZENB ベイクドドーナツ」シリーズを口にするのは初めて。早速、新商品を含む全4種類の特徴と味わいを紹介します。

『ZENB ベイクドドーナツ オリジナル』

『ZENB ベイクドドーナツ オリジナル』(298円)

『ZENB ベイクドドーナツ オリジナル』は、メープルシュガーやローストアーモンドを使用したやさしい甘さが特徴の焼きドーナツです。黄えんどう豆を使ったと聞くと、豆特有のパサつきがあるイメージでしたが、袋を開けてみるとしっとり。ぽろぽろとこぼれることなく食べれそうです。

栄養成分は、1個(40g)当たり135kcal。糖質は14.5gとドーナツとは思えないほど控えめ。食物繊維は3.9g摂れるので、カロリーは気になるけど栄養はちゃんと摂取したい人も満足できそうです。

ひと口食べてみると、メープルシュガーがほんのりと香るやさしい甘さ。ローストアーモンドの香ばしさもふんわりと漂い、素材のおいしさを感じることができます。パサつくことなく、しっとりもちもちな食感で、おやつとしてはもちろん、主食にしても良いくらい満腹感を得られました。

『ZENB ベイクドドーナツ カカオ』

『ZENB ベイクドドーナツ カカオ』(298円)

『ZENB ベイクドドーナツ カカオ』は、メープルシュガーとローストアーモンドに加え、ココアパウダーやカカオ豆を砕いたカカオニブが練り込まれています。『オリジナル』と同様にしっとりとした質感で、ところどころにカカオニブが見受けられました。

栄養成分は、1個(35g)当たり128kcal、糖質は13.9gと4種類の中では1番控えめ。食物繊維は3.6g摂ることができます。

『カカオ』は、やさしい甘みに加えてふわっとカカオのビターな余韻が広がるまろやかな味わい。カカオニブのカリッとした食感がアクセントになり、満足度がアップします。朝食にコーヒーと合わせれば、贅沢なひとときを過ごせそうです。

『ZENB ベイクドドーナツ コーヒーグレーズド』

『ZENB ベイクドドーナツ コーヒーグレーズド』(298円)

新製品の『ZENB ベイクドドーナツ コーヒーグレーズド』は、生地とグレーズにコーヒーを合わせたもの。

背徳感溢れるビジュアルではありますが、栄養成分は1個(49g)当たり158kcal、糖質は22.7g、食物繊維は4.9〜8.1gと、ヘルシーで罪悪感なく食べられるのが魅力です。

『ZENB ベイクドドーナツ コーヒーグレーズド』は、生地からもグレーズからもコーヒーの香ばしさを感じられるビターな味わい。グレーズのひんやりと爽やかな甘みと、コーヒー特有の酸味が合わさり、後味はすっきりとしていました。もちっと弾力のある生地とシャリっとしたグレーズの食感のコントラストが、158kcalとは思えないほどの満足感を与えてくれますよ。

『ZENB ベイクドドーナツ レモングレーズド』

『ZENB ベイクドドーナツ レモングレーズド』(298円)

同じく新製品の『ZENB ベイクドドーナツ レモングレーズド』は、グレーズにレモンパウダーを合わせた爽やかな甘酸っぱさが楽しめる焼きドーナツです。

栄養成分は1個(49g)当たり156kcal、糖質は22.4g。食物繊維は4.9〜8.1gと、これまた見た目は背徳、じつはヘルシーなギャップにやられます。

味わいを一言で表すならレモンケーキ! まろやかな酸味とやさしい甘みがレモンの風味を引き立て、もやっと暑いこれからの季節にぴったりな爽やかな味わいに。シャリっと食感のグレーズがより清涼感を演出します。レモンの風味がしっかりとあるので、満足感と共にリフレッシュまでかなえてくれそうです。

えんどう豆粉を使用した食品は、パサパサとした口当たりと独特な味がするものと勝手に決めつけていましたが、「ZENB ベイクドドーナツ」シリーズは、黄えんどう豆粉を使用したグルテンフリー(※1)の焼きドーナツとは思えないほどのもっちり感と、お腹も心も満たしてくれますよ。罪悪感知らずの焼きドーナツをぜひ一度お試しあれ!

※1 本商品のグルテン濃度は10ppm以下