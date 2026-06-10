近年、美容業界でよく耳にするようになった“成分買い”。最近では、成分にこだわって自分に合ったものを選ぶ行動が、化粧品だけではなく食品や飲料にまで浸透しつつあります。この記事では、今注目の“成分買い”カテゴリーと、美容好きライターが勝手に選んだおすすめアイテムを紹介します。

【スキンケア】Anua「PDRNシリーズ」

“成分買い”といえば、スキンケアが真っ先に思い浮かぶ人も多いはず。自分の肌悩みにあった成分やなりたい肌印象をかなえる成分でスキンケアを選ぶことが、美容感度が高い人だけでなく一般的にも浸透してきています。

スキンケアの中でも今注目を集めている成分は「PDRN(ポリデオキシリボヌクレオチド)」という整肌成分。主にサーモン由来のDNAから抽出した成分で、韓国では“塗るサーモン注射”として親しまれていますが、今、日本でも広がりを見せています。

中でもAnuaのPDRNシリーズはさまざまなベストコスメを受賞するほど人気のシリーズ。PDRN(DNA-Na(整肌成分))やヒアルロン酸(加水分解ヒアルロン酸(整肌成分))などを合わせた処方で、肌にハリ与え、うるおいで包み込みます。

【飲料】ミツカン『おいしいビネガーケア』

最近じわじわと成分推しの商品が増えてきているのが飲料です。近年、インナーケアへの関心が高まっていることもあり、普段口にする飲み物からも手軽に美容や健康をサポートする成分を摂取することが今後加速していくかもしれません。

ミツカンの『おいしいビネガーケア』は、りんご酢をベースに健康や美容ケア成分を組み合わせたビネガードリンク。りんご酢は酸味が強くて飲みにくいイメージがありましたが、『おいしいビネガーケア』はお酢の酸っぱさが押さえられていて飲みやすい上に、飲むだけでお酢と健康や美容ケア成分の同時摂取がかないます。

バリエーションは、「乳酸菌&りんご」、「セラミド&ざくろ」、「GABA&ヨーグルト」の全3種類。自分の悩みや目的に合わせて選ぶことができますよ。

【ベースメイク】エクセル『エシリアル セラムコンシーラー』

最近のベースメイクでは、ケアをしながら肌悩みをカバーするアイテムが注目されています。

エクセルの『エシリアル セラムコンシーラー』は、保湿成分の浸透型ビタミンC(3-O-エチルアスコルビン酸)、ナイアシンアミド、グリシルグリシン(ジペプチド-15)、3種のセラミド(セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP)を配合した4色展開の美容液コンシーラー。肌悩み別に選べるカラー展開で、それぞれの肌悩みにあわせたこだわりのケア成分を配合しているのが最大の特徴です。

例えば、シミやくすみカバー、ハイライトとして使える「ER01(ブライトベージュ)」には保湿成分のグルタチオンやピュアビタミンC(アスコルビン酸)を、小鼻やニキビ跡の赤みカバーに使える「ER04(ミントグリーン)」には保湿成分のツボクサエキスとアゼライン酸誘導体(アゼロイルジグリシンK)と、色別の肌悩みに合わせたケア成分を配合し、ケアとカバーの両立をかなえます。

【ヘアケア】トゥエ『2ステップトリートメント ホームサロンセット 2アイテムズ』

ヘアケアでは、サロンで使用される高級毛髪補修成分「ヘマチン」を配合したヘアケア製品がドラッグストアでも購入できるようになり、より注目を集めるようになりました。そもそもヘマチンとは、動物の血液中のヘモグロビンに含まれる成分のこと。毛髪のケラチンと結合することで、髪の補修につながります。

トゥエ『2ステップトリートメント ホームサロンセット 2アイテムズ』(全4色 各3,850円)

ボタニストやYOLUを展開するI-neから今年誕生したトゥエから発売されたのは、サロンの本格的なシステムトリートメントのプロセスを2ステップに凝縮した週1回のスペシャルケア用のトリートメントです。

ヘマチンに加え、湿気やダメージによるうねりを抑える毛髪補修成分のトステア(アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム)を配合した泡状のトリートメントを髪になじませ、その上からクリーム状のトリートメントを重ねて流すことで、髪の芯から表面まで集中補修をかなえます。

コスメから飲食と広がりを見せる“成分買い”。健康や美容のために、外からも内からも自分に合う成分を取り入れてみるのはいかがでしょうか?