セブン‐イレブン・ジャパンは7月28日、8月に開催される「長岡まつり大花火大会」を応援する取り組みとして、地域で親しまれている味わいやメニューを取り入れた商品全6品を新潟県内のセブン‐イレブン430店舗(2026年6月末時点)で発売する。

同社は、長岡市との「地域活性化包括連携協定」ならびに一般財団法人長岡花火財団との「長岡花火オフィシャルパートナー協定」に基づき、2017年より「長岡花火応援商品」を販売するなど、長岡花火を応援するさまざまな取り組みを継続してきた。

今回は、長岡市立上通小学校と連携し、児童から寄せられたアイデアの一部を商品づくりに反映しながら、花火大会に合わせて食べたくなる"地域ならではの味わい"をテーマに商品を企画・開発。

商品ラインアップは下記の通り。

「生姜醤油ご飯 チャーシューとメンマ入り」(321.84円)は、生姜醤油ご飯にほうれん草となるとを加え、彩り良く仕上げたおむすび。具材には、じっくり煮込んだチャーシューと醤油ベースで味付けしたメンマを使用しており、長岡生姜醤油ラーメンの味わいを楽しめる。

「鮭とすじこ入り 枝豆ご飯おむすび」(321.84円)は、新潟県で人気のおにぎりの具材である、すじこ・紅鮭を1つのおにぎりに入れた具材感のあるおむすび。枝豆を混ぜ込んだご飯を使用し、夏らしい彩りと風味に仕上げている。

「クリームにおぼれる 苺レアチーズシュー」(429.84円)は、苺レアチーズの間にシュー生地を挟んだ、新しい仕立てのスイーツ。いちごの爽やかな酸味とレアチーズのコクを楽しめる一品となっている。

「ミニロール 焼きそば&たれチキンカツ」(345.60円)は、屋台の人気メニュー「焼きそば」と、地区で親しまれている甘辛い醤油ベースの「たれカツ」を一度に楽しめるミニロールのセット。

「香る旨みつゆ 冷かけ長岡生姜醤油ラーメン」(537.84円)は、長岡市のご当地ラーメン「長岡生姜醤油ラーメン」を冷かけ仕立てにした一品。醤油の旨みと生姜の爽やかな風味が楽しめるスープに、チャーシュー、すりおろし生姜、もやし、ほうれん草、ねぎを盛り付けている。

「カレー唐揚げ」(300.24円)は、数種類のスパイスを使用したカレー風味の衣で仕上げた唐揚げ。スパイシーな香りとジューシーな鶏肉の旨みが楽しめる。