佐々木大光、もはや常連『超調査』で食いしん坊企画　Aぇ! groupも参戦のスシロー12時間ロケ

KEY TO LITの佐々木大光、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉らが、きょう16日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)に出演。スシローで12時間にわたる“食いしん坊超調査”に挑む。

外国人人気メニューベスト10を全部当てられるか

今回のテーマは、「全部食べて検証! 外国人の人気メニューベスト10って何?」。開店から閉店までの間に、スシローの外国人人気ランキングTOP10をすべて当てられるかを検証する。

すべて正解すれば、スシローお食事券10万円分を獲得。しかし、閉店の23時までに当てられなかった場合、食べた分の代金は全額自腹というルールが課される。好きなだけ食べられるようでいて、外せば外すほど自腹のリスクが膨らんでいく、ギャンブル性の高い企画となっている。

Aぇ! groupが強力助っ人として参戦

さらに、今回は強力な助っ人としてAぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野が参戦。最終兵器として植田紫帆(オダウエダ)も登場する。

佐々木は「本当に今日調子良くて、お寿司が大好きっていうのもあるんですけど、この何時に帰れるか分からないという状況を、このお二人と楽しめているので、僕は今日帰りたくないです!」とハイテンション。これに関は「ここは妻帯者が多いんだよ! みんな家庭があるんだよ!(笑)」とツッコミを入れる。

関は「今回の新しい企画は、ギャンブル性があり、それでいてガチな企画ですので、不安でいっぱいです」と心境を吐露しながらも、「我々のチームワークも、どんどん強まってきていますので、なんとかこの仲間の力を集めて達成したい感じですね!」と意気込む。

中西も「スシローさん大好きなので、このロケすごく楽しみにしてきたんですけど、思いの外当てられないですね」と苦戦を明かし、「最初はすぐに終わるんじゃないかと思ってたんですけど…。私は泊まる覚悟もありますけどね(笑)」と語った。

正門良規「助っ人として非常にいい動きができた」

助っ人として参加したAぇ! groupの正門は「非常にいい動きができたんじゃないかと思っています!」と手応え。「やはり大胆になれるというのが僕らの強みなので、そこを出せて良かったと思います!」と振り返る。

久々にスシローを訪れたという正門は「店舗自体は、久々にお邪魔したのですが、めちゃくちゃ進化しててびっくりしました。またプライベートでも行きたいなと思いました!」と驚いた様子だった。

末澤は「グループ全員でこうやってゲストとして出させていただくことはあんまりなかったので、楽しかったです!」とコメント。共演した関、中西について「優しくて、ボケたり突っ込んだりしてくださって」と感謝し、佐々木については「テレビでこんなにがっつり一緒は初めてでしたが、しっかりした子だなと思いましたね!」と印象を語った。

小島健＆佐野晶哉「ただただ楽しませていただけた」

小島は「あの3人には申し訳ないと思うくらい、ただただ楽しませていただけたなっていう感じですね(笑)」と笑い、「助っ人としては、この4人できちんと役目を果たせたと思っています」と自信を見せる。

さらに「僕らは先に出てきたので、まだまだ3人は続いていると思いますが、早く終わることを願っています!」と、過酷な検証を続ける“食ベンジャーズ”を気遣った。

佐野も「僕らは、満腹すぎてつらい…なんてことはなく、ただただスシローのうまい寿司を食べられて幸せでした」と満喫した様子。「3人はすごい大変だと思うけど、大食い企画のおいしい部分だけを味わわせてもらいました(笑)」と語りつつ、「あの3人の優しいオーラのおかげで、僕らはすごくのびのびロケさせてもらい、Aぇ! groupの空気のまんまいけたので、楽しかったです!」と振り返った。

【編集部MEMO】

植田紫帆(オダウエダ)は、「ご当地限定(秘)空港グルメを超調査」に続き2週連続出演。また、5月19日放送の「メニューに載ってないけど知っていれば誰でも注文できる、“超絶品の隠れメニュー”が存在する人気名店がある!」でも出演するなど、『超調査チューズデイ』で活躍している。

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