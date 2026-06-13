俳優の有村架純が主演を務める、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(6月19日公開)の本編映像が12日、公開された。

今回公開されたのは、和歌子(有村)と、シンガポールの闇バイトで知り合った清恵(黒木華)、麻由(南沙良)が、税関の目をかいくぐるため、金塊を巧妙に隠していく様子が映し出された本編映像。

冒頭、闇バイトのスタッフから、金塊を手渡される和歌子。そのずっしりとした重みを確かめながら、思わず笑みを浮かべる。自室へ戻った3人はそれぞれに金塊の隠し場所を考案。怪我人の清恵は松葉杖の中に、妊婦の麻由は大きなお腹に見せかけて金を忍ばせ、そして二児の母である和歌子はオムツの中を隠し場所に選ぶ。

そんな和歌子を見て、「うわ、まじ? やばいね!」と驚く麻由と「賢いな～」と感心する清恵。それに対し和歌子は、「ダミーと本物(使用済みのおむつ)も混ぜてあるの」と得意げに説明する。さらに、長男・奏太が大切にしている恐竜のおもちゃの中にも金を隠し、主催者の「集合～!」という声に急かされながら出国へ向かう姿が映し出されている。

また、今作の入場者プレゼントとして“世界に一つだけの天然砂金が当たる! マジカルゴールデンステッカー”の配布も決定。裏面に本物の天然砂金(1万5,000円相当)が当たるキャンペーンの申し込みリンクが記載されたビジュアルステッカーが、6月19日から21日の3日間限定で配布される。