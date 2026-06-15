【2026年6月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、いちごミルクといちごわらび餅を組み合わせた新感覚スイーツや、足柄茶を使用したティラミスなど、スイーツ好き必見の商品が目白押しです!

2026年6月の新商品5品まとめ(6月16日～6月22日)

「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429円)

「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、九州

ストローで混ぜて味わう新感覚のスイーツ。ホイップクリームととろみのあるいちごミルク、ぷるぷる食感のいちごわらび餅を組み合わせました。

「7プレミアム まるで完熟白桃」(170円)

価格 : 170円

販売地域 : 全国

冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズの完熟白桃味のアイスバーです。

「クロワッサンサンド 足柄茶使用」(399円)

価格 : 399円

販売地域 : 東京都、神奈川県

神奈川県100選に選出されているうま味と香り高い「足柄茶」から作った緑茶パウダーをクリーム，生チョコとソースに使用。

「パキっとティラミス足柄茶使用」(367円)

価格 : 367円

販売地域 : 東京都、神奈川県

表面の足柄茶チョコをスプーンでパキパキと割って、中のティラミスムースや足柄茶スポンジと食べる、足柄茶の風味を楽しめる新感覚ティラミスです。

「たっぷりホイップＷシューほろにがコーヒー」(237円)

価格 : 237円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、四国、九州

ほろ苦いコーヒークリームと甘いカフェオレホイップの2層のクリームが楽しめるたっぷりホイップのシュークリームです。

まとめ

いちごミルクといちごわらび餅をストローで混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」は、新感覚の味わいが魅力のスイーツ。果汁65％を使用した「7プレミアム まるで完熟白桃」は、まるで本物の白桃を食べているかのような、夏にぴったりの商品です。

また、豊かなうま味と高い香りが特徴の「足柄茶」を使用した「クロワッサンサンド」と「パキっとティラミス」は、食べ応えがありながらも大人な味わいを楽しめる一品。

そのほか、コーヒーのほろ苦さがクセになる「たっぷりホイップＷシュー ほろにがコーヒー」など、魅力的な新商品が多数登場しています。ぜひ、お近くのセブン-イレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用