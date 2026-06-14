『アタック25』51年の歴史で初のゴールデン帯へ枠移動　初回は伊沢拓司らQuizKnock大会

BS10のクイズ番組『BS10パネルクイズ アタック25』が、7月3日から毎週金曜21時に放送枠を移動することが14日、発表された。1975年の放送開始から51年の歴史で、レギュラー放送時間がゴールデン帯となるのは初めてとなる。

司会の谷原章介

『パネルクイズ アタック25』は、1975年4月6日に朝日放送(現・ABCテレビ)で放送を開始したクイズ番組。赤・緑・白・青の4人の出場者が、25枚のパネルをかけて早押しクイズで競い合う形式で、長年にわたって親しまれてきた。

2022年3月からは、BSJapanext(現・BS10)が放送を引き継ぎ、1時間番組として放送。毎週日曜昼に届けられてきたが、7月からは毎週金曜21時～21時54分に移動し、全国無料のBS放送局・BS10で放送される。

番組開始50年の節目となった2025年には、放送開始日である4月6日が「パネルクイズ アタック25の日」として日本記念日協会に認定・登録。51年の歴史を持つ同番組が、初めてレギュラーでゴールデン帯に進出することになる。

時間帯移動後の初回となる7月3日は、「QuizKnock大会」を放送。クイズ王・伊沢拓司が率いる知的エンタメ集団・QuizKnockから、伊沢、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPの4人が参戦する。

アタック25の4色の解答席に座る4人が、1/1000秒を争う早押しバトルを展開。長年『アタック25』を研究してきたメンバーならではのパネル戦略も見どころとなる。

仲間同士でありながら、トップ賞をかけて真剣勝負に挑むQuizKnock。知識量だけでなく、パネルの取り合いをどう制するかにも注目だ。

7月からも司会は引き続き谷原章介、問題出題者は沢木美佳子が担当。公式アプリ「つながるジャパネット」、コネクテッドTVサービスでの同時配信、TVerでの見逃し配信も実施される。

【編集部MEMO】

『パネルクイズ アタック25』が「日本で最も長く続いているクイズ番組」として日本記録認定協会に認定された際、司会の谷原章介は「児玉清さん、浦川泰幸さん、そして僕と3代にわたって引き継いできた番組を、出演者の皆さんに支えていただきここまでこられました。そして、なにより視聴者の皆様がこの番組を愛してくださったからこそ50年という記録となったのだと思います。この記録を1年、2年、3年とさらに積んで、100年まで目指して頑張っていきたいと思いますので、今後とも『アタック25』を愛していただけるとうれしいです」と語っていた。

(C)BS10,ABCテレビ