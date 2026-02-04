BS10のクイズ番組『BS10 パネルクイズ アタック25』(毎週日曜13:25～)では、数々の名作を生み出した「大映テレビドラマ」の常連キャストだった山下真司、伊藤かずえ、比企理恵、鶴見辰吾が出場する特別大会を、8日に放送。全員が初出場だったが、当時の同窓会のような雰囲気で収録が行われた。

そんな4人が本番後にインタビューに応じ、『アタック25』に挑んだ感想や、独特の演出で知られた「大映ドラマ」の伝説とも言える撮影秘話などを語り合った――。

クイズ解答より長かった雑談タイム

――収録を終えてのご感想はいかがですか?

伊藤：(早押しボタンを)すっごい早く押してるつもりでも、ピンポンが鳴らないんですよ。それが悔しかったです。

山下：俺は頭の中では分かってるのに、手が動かなかった(笑)

比企：あ～分かる!

鶴見：俺は分かってないくせに押してましたから(笑)。日曜日の午後に児玉(清)さんがやっていて、「アタックチャンス!」って、あのいい声でね。「いつか出てみたいな」と思ってたから、夢がかなったようでちょっとうれしいです。

比企：やっぱり昔からやってた番組だからね。

山下：クイズでは一番の長寿番組でしょう。

――山下さんが出演していた『くいしん坊!万才』(フジテレビ)より長いです。

山下：『くいしん坊』は全然プレッシャーなかったですけど、一般の人と一緒に出たら、まるっきり答えられないでしょうね。

――「テレビで見ていた番組」となると、緊張感もあるのですか?

鶴見：緊張感はね、あんまりない。(他の解答者が)初めて会う人じゃないからね。

山下：そういう意味では、「大映ドラマ」っていうくくりは大きいね。

伊藤：(編集で)切られると思うけど、雑談のほうが長かった(笑)

山下：もう出会って40年ぐらいだからね。それからあまり共演がないというのは寂しいけど(笑)

鶴見：これを機会にちょっと共演したいですよね。

伊藤：旅番組も行きたいですね。BS10はいっぱいあるんですよ。

伊藤かずえ、松村雄基にプロレス技をかけられる

鶴見：昔は撮影の合間に空き時間があると、よくみんなでゲームしたり、ボウリングしたりしてたんだけど、みんな負けず嫌いなんですよ。それを今回思い出しました。

伊藤：松村(雄基)くんは四字熟語が得意で、言えなくなったらシッペするゲームとかやってたんです。私、悔しいから台本の後ろに四字熟語いっぱい書いて覚えて、負けないようにしてました。

鶴見：あの頃からクイズみたいなことやってたんだよね。

山下：眠くなるからね(笑)

伊藤：あと、足相撲とかね。

比企：足相撲!?

伊藤：脚を絡めてやるんです。松村くんの足って平らで幅広いから、絶対勝つの。

山下：自分で勝てるのしかやらないんだ(笑)

鶴見：いない人のこと言って(笑)

山下：トンチ大会もやってたね。

伊藤：松村くんにプロレスの技かけられたりとかもしてました。朝寒いからって。

山下：細いんだけど意外と強いんだよ。「もうダメ」って言ってるのにまだ絞めてくるから(笑)

――松村さんはクイズも強かったのですか?

伊藤：強いんじゃない?

鶴見：勉強する人だったんで、いろんなことよく知ってて。

伊藤：書道の師範でね…。

比企：もう死んだ人みたいになっちゃった(笑)

鶴見：死んでない死んでない(笑)

伊藤：今回来てたら面白かったと思うけど、1人増えちゃったらダメなのか…。

鶴見：今度は2人ずつでやればいいんじゃない?

――2人だったら、どなたと組みたいですか?

鶴見：小沢仁志と出たいな。

伊藤：あ～おざわっちはどうかな?

山下：意外とマニアックなこと知ってるからね。

比企：いとうまい子ちゃんは頭いいですから。

鶴見：今教授でしょ?