テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、7日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第22話「播磨大誤算」の視聴分析をまとめた。

妻・だしの膝に頭を乗せる村重「もうとんだ濡れ衣じゃったわ」

最も注目されたのは20時33分で、注目度76.5％。安国寺恵瓊(立川談春)が荒木村重(トータス松本)の元を訪れるシーンだ。

村重は主君である織田信長(小栗旬)に呼び出され、完成間近の安土城へ赴いた。のん気に登城した村重を、信長は村重の家臣が毛利に内応している咎により切り捨てようと刀を手にする。おどろいた村重は必死に弁明し、一旦は疑いを晴らすことができた。

「もうとんだ濡れ衣じゃったわ」村重は有岡城へ戻ると、妻のだし(山谷花純)の膝に頭を乗せる。「ご無事で何よりでございました」「上様を裏切る気など、毛頭ないのにどうしてそれが分かってもらえんかのう」だしは夫を優しく労いながらも、村重のそんな愚痴にはこれまでの所業を思えば信じられないのも仕方ない、とちくりと言ってのける。「生き残るにはそれしかなかったんじゃ!」今や織田家の重鎮となった村重だが、美しい妻の前ではまるで子どものような風情だ。

そこへ村重の与力である高山右近(市川知宏)と中川清秀(すがおゆうじ)の来訪を家臣が告げた。夫婦は慌てて居住まいを正すと、村重は「通せ」と低い声で命じる。右近と清秀が村重の前に腰を下ろすと、「どうじゃ？毛利と通じとったもんは分かったか」と、村重は2人に問う。2人はだしが同席していることを気にしたが、村重がかまわずに話の先をうながすと「はっ。荒木殿にご判断していただきたくここに連れてまいりました」と、右近が口火を切った。

何やら厄介なことになっている。そう直感した村重が怪訝な表情を浮かべると、見慣れぬ1人の僧が現れた。「誰じゃ」「毛利家の使者、安国寺恵瓊殿でございます」清秀がそう答えると、村重はあ然とした。「安国寺恵瓊と申しまする。わが主、毛利輝元(濱正悟)の使いとして参りました。荒木殿には折り入ってお願いが…」「やめんか!」村重は勢いよく立ち上がり、恵瓊の言葉を遮った。「これは一体、どういうこっちゃ。まさか、通じとったんはお前らか」動揺する村重に右近はひとまず恵瓊の話を聞くよう勧めるが、村重は耳を貸そうとしない。

その様子を見て「どうやらご迷惑じゃったようじゃな。すぐに退散いたしまする」と、恵瓊は静かに立ち上がる。「ただ、織田信長という男は1度疑いをかけた者をやすやすと許すようなお方であろうか」恵瓊の言葉は村重の胸に深く刺さった。「誤解されねばよいがのう」その静かな声は、村重の心中を激しく揺さぶった。

「恵瓊の話術がマジですごいな」

このシーンは、底の知れない胡散臭さをまき散らす安国寺恵瓊に、視聴者の注目が集まったと考えられる。

命からがら安土城から戻った村重だったが、居城である有岡城ではさらに驚きの事態が待っていた。毛利に内応していたのは、与力の右近と清秀だった。信長の恐ろしさが骨身に染みている村重は恵瓊を必死に追い出そうとする。しかし、輝元の祖父・毛利元就の代から仕える海千山千の外交僧である恵瓊の前に村重は無力だった。そしてこの後の村重の行動は、周囲の人たちの運命を大いに狂わせる。

SNSでは「僧侶なのに武将より戦国感があるし、裏で何手も先を読んでいる顔しているな」「恵瓊の話術がマジですごいな。村重を完全に手玉にとっている」「言葉遣いが丁寧なだけにうさん臭さが際立っているな」と恵瓊の存在感にコメントが集まった。

荒木村重は、摂津の国人領主から織田信長に仕えて摂津一国を任されるまで出世した人物。当初は摂津の有力国人・池田勝正に仕えていたが、三好三人衆の調略で勝正の弟・知正とともに三好家へ寝返る。さらに1571(元亀2)年の白井河原の戦いに勝利したことで信長に重用され、三好家から織田家へ移った。だしに不忠をなじられても仕方ない。

また、村重は文化人としての素養も持ち、利休七哲の一人として茶人・道薫としても知られている。末子である岩佐又兵衛は武家の出身ながら江戸初期に絵師として大成し、国宝に指定されている『洛中洛外図屏風』など数々の作品を残している。