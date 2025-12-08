来年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(2026年1月4日スタート、毎週日曜20:00～)の試写会・会見が8日、東京・渋谷の同局で開催され、主人公・豊臣秀長(小一郎)役の仲野太賀、秀長の兄・豊臣秀吉(藤吉郎)役の池松壮亮が出席した。

大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを秀長の目線で描く。脚本は八津弘幸氏。

6月5日にクランクインし、この日第1話がお披露目となったが、仲野は「ようやくこの日を迎えることができたなと感慨深いものがとってもあります」としみじみ。池松も「ようやく1話をお披露目できたこと、とてもうれしく思っています」と喜びを語った。

第1話から織田信長役の小栗旬との共演シーンが描かれる。

仲野は「圧倒的な説得力というか、旬さんにしか出せない強い男のオーラというか、覇気は常々感じるし、我々織田家臣団として今後物語が続いていきますが、旬さんがいると現場は織田信長の空気になっていく。和やかさはずっとあるんですけど、緊張感があったりして、この先見ていただけるとわかると思うんですけど、本当に旬さんの信長にはえらい目に遭っているので、そこも楽しみにしていただけたら。信長という役は旬さんしか考えられなかったんじゃないかなと。最高にかっこいい信長だと思っています」とコメント。

池松は「今、織田信長という役を小栗旬さんがされることに運命めいたものを日々受け取っているんですけど、俳優として第一線で活躍されてきた、そして、培ってきた人生と織田信長の人生がリンクするような瞬間を日々目の前で見させてもらって、非常に感銘を受けています。毎シーン感動しています。大きな器、おおらかさ、カリスマ性、ああいったものが物語をどんどん引っ張ってくれていますし、織田信長という人がいなかったら豊臣秀吉という人は生まれていないんだなと、小栗さんの演じる信長を見ながら日々感じます」と語った。