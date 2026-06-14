元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が5日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「『お尻が4つ!?』驚愕の韋駄天から“超人”や“鉄人”まで 球界No.1の肉体美は誰だ!?【フルタの方程式AWARDS】」に出演。大谷翔平の驚異的な肉体について語った。

古田敦也氏

吉井理人氏も驚き「肩触ったときびっくりした」

動画では、プロ野球選手の「肉体美」をテーマにトークを展開。スタッフから「大谷さんってすごいデカいじゃないですか。あの筋肉、投げるときに邪魔じゃないのかなって思うことはないですか?」と質問が飛ぶと、吉井理人氏は「ないですね」と即答した。

その理由として「大谷は自分の体をしっかり使いこなせてるんで、大丈夫じゃないですかね」と説明。「邪魔になるほどトレーニングしようと思ったら、本当にボディビルダーみたいなトレーニングしないとならないと思うんですよね。野球の動きの中で鍛えていってるので大丈夫だと思います」と持論を述べた。一方で、「関節や靭帯は鍛えられないんで、そっちのほうが心配ですかね」と気にかけていた。

すると古田氏は「でも明らかにデカくなったよね」と大谷の体格に言及。「大谷ってテレビで見てたらそれなりにスラッとして見えるけど、近くで見たらめっちゃデカい」と言うと、吉井氏も「デカい。もう肩触ったとき、びっくりしたもんね」と同調した。さらに古田氏は「近くで見たらレスラーみたいだもんな、分厚さって。『何これ?』って思うもんね」と続け、「近くで見たら太もももデカかったな、大谷。すごいよね」と漏らしていた。