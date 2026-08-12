「美味しいものを我慢したくない、でも美しさは諦めたくない！」

もしあなたがそう感じているなら、韓国発のインナービューティーブランド「FOODOLOGY（フードオロジー）」が提案する新しい美のスタイルにきっと心を惹かれるでしょう。@cosme「カロリーサポートサプリメント」部門で24週連続1位※1を獲得した大人気商品「コレオロジーカットゼリー」が、この夏、美容の聖地「@cosme OSAKA」に期間限定で初上陸します！

手軽で美味しいインナーケアの魅力を、実際に試食して体感できるこの特別な機会を、どうぞお見逃しなく。

美容通注目！FOODOLOGYが@cosme OSAKAに初上陸

皆さんは、日々の美容ルーティンに「インナービューティー」を取り入れていますか？外側からのケアはもちろん大切ですが、体の中から整えることで、より一層輝きを増すことができますよね。

そんなインナービューティーの世界から、今、日本の美容感度の高い層に熱い視線が注がれているのが、韓国発の人気ブランド「FOODOLOGY」です。そして今回、なんと日本の美容の聖地とも言える「@cosme OSAKA」に、待望の期間限定ポップアップストアが初上陸するという朗報が舞い込んできました！

これは見逃せません。オンラインでの情報収集が主流の今だからこそ、実際に商品を手に取り、体験できる場は本当に貴重です。

FOODOLOGYってどんなブランド？美を内側から育む哲学

FOODOLOGYは、「美しさは体の中から」という哲学に基づき、手軽に続けられるインナービューティーアイテムを提供している韓国のブランドです。多忙な現代を生きる私たちにとって、手間なく美容習慣を取り入れられることは、何よりも嬉しいポイント。

今回のポップアップストアは、そんなブランドの魅力を直接肌で感じられる絶好のチャンス。単なる商品紹介にとどまらず、FOODOLOGYが提案する「新しい美のスタイル」を体験できる場となるでしょう。

まるでデザート感覚？！@cosme1位の「コレオロジーカットゼリー」の魅力に迫る！

今回のポップアップストアで特に注目すべきは、FOODOLOGYを代表する大人気商品「コレオロジーカットゼリー」です。

コレオロジーカットゼリーは、その名の通りゼリータイプのインナービューティー商品。私がまず惹かれたのは、その「手軽さ」です。食後や間食時など、日常生活のちょっとした合間に、まるでデザートを食べるような感覚でサッと取り入れられるのが最大の魅力。ポーチに忍ばせておけば、いつでもどこでも、美へのアプローチができるのは嬉しい限りです。

さらに驚くべきは、その実績！@cosmeの「カロリーサポートサプリメント」カテゴリーにおいて、なんと24週間連続で第1位を獲得しているんです。これは、実際に試した日本の消費者から、味、使いやすさ、そして期待できる効果において、非常に高い評価を得ている証拠と言えるでしょう。これほどの支持を集める商品、試してみない手はありませんよね。

ポップアップストアでしか味わえない特別な体験！

今回の「@cosme OSAKA」でのポップアップストアは、FOODOLOGYの製品を体験するだけでなく、ブランドの世界観を存分に楽しめる特別な機会です。

: 2026年8月5日(水) ～ 8月11日(火): @cosme OSAKA (ルクア イーレ3F)

期間中は、コレオロジーカットゼリーをはじめとする人気商品の試食イベントが開催されます。実際にその味を確かめられるのは、購入を検討する上で非常に重要なポイント。さらに、お得なプレゼントキャンペーンも実施されるとのこと。これは、直接足を運ぶ価値が大いにあります！

FOODOLOGY関係者の方も、「ブランドの価値を伝えるうえで、実際に商品を手に取り、体験していただくことは非常に重要」とコメントされています。オンラインだけでは伝わりきらない、商品の魅力やブランドの想いを、ぜひこの機会に感じてみてください。

罪悪感ゼロのインナーケアをあなたも！

「コレオロジーカットゼリー、試してみたい！」と感じた方は、まずは2026年8月5日(水)から8月11日(火)までの期間中に、@cosme OSAKAへ足を運ぶことを強くおすすめします。

ポップアップストアでは、試食やキャンペーンを通じて、実際に商品に触れることができます。オンラインで購入する前に、自分に合うかどうかをじっくりと見極めることができるのは、リアル店舗ならではの大きなメリットです。

この機会にFOODOLOGYのインナービューティーを体験し、あなたの毎日に新しい美の習慣を加えてみませんか？

会社概要

: Adapt: Jeongha Park: 3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。