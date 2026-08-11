オリックス、楽天に8点差で快勝

先発投手：オリックスは九里亜蓮が7回1失点の好投（5安打5奪三振）、楽天の荘司康誠は7回2失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：楽天が1点を追加 5回表：オリックスが2点を追加 8回表：オリックスが3点を追加 注目選手：楽天の中島大輔が1本塁打の活躍、オリックスの野口智哉が1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの紅林弘太郎が3打点、3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 101 56 44 1 .560 -
2 巨人 102 55 45 2 .550 1
3 DeNA 102 46 53 3 .465 9
4 ヤクルト 101 45 55 1 .450 11
5 中日 104 45 58 1 .437 12
6 広島 98 38 56 4 .404 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 102 65 36 1 .644 -
2 西武 105 57 45 3 .559 8
3 日本ハム 106 59 47 0 .557 8
4 オリックス 104 51 51 2 .500 14
5 ロッテ 99 46 50 3 .479 16
6 楽天 100 38 61 1 .384 26