オリックス、楽天に8点差で快勝

先発投手：オリックスは九里亜蓮が7回1失点の好投（5安打5奪三振）、楽天の荘司康誠は7回2失点で敗戦投手 得点経過： 4回裏：楽天が1点を追加 5回表：オリックスが2点を追加 8回表：オリックスが3点を追加 注目選手：楽天の中島大輔が1本塁打の活躍、オリックスの野口智哉が1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの紅林弘太郎が3打点、3安打の活躍。

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