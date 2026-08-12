あなたも、あの頃の音楽とファッションに胸を熱くした一人ではありませんか？

伝説的ヒップホップグループ「De La Soul」とスポーツライフスタイルブランド「FILA」が夢のタッグを組み、90年代ストリートの熱狂を呼び覚ますスペシャルカプセルコレクションを発表しました。ベロアのセットアップや限定スニーカー、そして一夜限りのスペシャルイベントまで、当時のグラフィックを大胆に落とし込んだ全ラインナップをこの記事で完全ガイドします。あの頃の衝動を、今こそ手に入れて！

90年代の魂が今、蘇る！ FILA × De La Soul コラボコレクションの全貌

FILAとDe La Soulのコラボは、ただのブランドコラボではありません。90年代のニュースクール・ヒップホップシーンを牽引し、唯一無二のポップでポジティブな世界観で世界中のファンを魅了し続けたDe La Soul。

彼らは1980年代後半に登場し、当時のハードコアなラップスタイルとは一線を画し、ジャズやソウル、ファンクなど多彩なサンプリングと、ユーモラスでポジティブなリリックで「ポジティブ・ヒップホップ」という新たなジャンルを確立しました。彼らの音楽は、ファッション、アート、そしてライフスタイルそのものに大きな影響を与え、多くのアーティストにインスピレーションを与え続けています。

そんなDe La Soulの「独自のポップでポジティブな世界観」と、FILAの「クラシカルなスポーツスタイル」が融合したこのコレクションは、彼らの音楽を聴きながらストリートを闊歩していた、あの頃の空気感を現代に呼び起こしてくれるはずです。

今回のコレクションは、まさに90年代のストリートカルチャーを凝縮したようなラインナップ。上品なベロア素材のトラックセットアップから、タフなヘビーウェイト生地のスウェット、そして鮮やかなグラフィックTシャツまで、当時のアートワークやアイコンモチーフが随所に散りばめられています。

アパレルは全部で6型。さらに、FILAのアイコニックモデル「Disruptor 2（ディスラプター2）」からも、コレクションの世界観にインスパイアされたスペシャルカラーリングモデルが2型登場します。それでは、各アイテムを詳しく見ていきましょう！

伝説のサウンドを纏う！注目アイテムを深掘り

上品なストリートスタイルを演出「ベロアトラックセットアップ」

まず私が注目したのは、このベロアトラックトップ。上品で滑らかなベロア素材にエンボス加工で総柄が施されている贅沢なデザインは、まさに当時のヒップホップシーンを彷彿とさせます。オーバーサイズシルエットも、現代のストリートスタイルにぴったりマッチしますね。

これを羽織るだけで、一気に雰囲気が出ること間違いなし。ちょっとしたお出かけから、夜のイベントまで、様々なシーンで活躍しそうです。

¥21,780（税込）BLACK / BEIGES, M, L, XL

トラックトップとセットアップで着用したいのが、このベロアトラックパンツ。美しい落ち感のあるストレートシルエットで、こちらもセットで着こなせば90年代のクールなスタイルが完成します。もちろん、単体でTシャツやフーディと合わせても、足元に上品なストリート感をプラスしてくれるでしょう。

個人的には、セットアップで着用することでDe La Soulの持つ「ポジティブ」なムードを全身で表現できる気がします。質の良いベロア素材と、この特別感を考えれば十分納得できる価格帯ではないでしょうか。

¥16,280（税込）BLACK / BEIGES, M, L, XL

遊び心溢れるグラフィック「スウェット＆Tシャツコレクション」

次に紹介するのは、タフなヘビーウェイト裏毛素材を使用したスウェットフーディ。背面に大胆に配置されたカラフルでポップなアートワークグラフィックは、まさにDe La Soulの音楽性そのままを表現したようなデザインで、後ろ姿で語れる一枚です。シンプルにデニムと合わせるだけでも、抜群の存在感を放ってくれるでしょう。

¥17,380（税込）BLACK / BEIGES, M, L, XL

こちらは、陽気なレタリンググラフィックとFILAロゴがドッキングされたクルーネックスウェット。フーディとはまた違ったクラシカルな雰囲気を楽しめます。シンプルながらも遊び心のあるデザインは、様々な着こなしに合わせやすく、一枚持っていると重宝するはずです。

¥16,280（税込）BLACK / BEIGES, M, L, XL

綿100%のヘビーウェイト天竺を使用した半袖フォトTシャツは、これからの季節に大活躍すること間違いなし。メンバーのレトロなフォトグラフィックとビビッドなアートワークが組み合わされており、De La Soulファンにはたまらないデザインです。一枚で着ても、ジャケットのインナーとしても映えるでしょう。

¥8,580（税込）BLACK / WHITES, M, L, XL

もう一つのTシャツは、背面にインパクトのあるバックプリントが施された半袖グラフィックTシャツ。デイリーユースに最適なデザインでありながら、De La Soulの遊び心とFILAのクラシカルなロゴが絶妙に融合しています。まさに、普段使いできるアート作品といった印象です。

¥8,580（税込）BLACK / WHITES, M, L, XL

足元に個性を！「Disruptor 2」スペシャルモデル

アパレルだけでなく、足元からコレクションの世界観を演出できるのが、FILAのアイコニックモデル 「Disruptor 2（ディスラプター2）」 のスペシャルカラーリングモデルです。

重厚感のあるブラックとベージュをベースに、90年代ニュースクールシーンを象徴するポップなネオンカラー（ピンク、グリーン、イエロー）のシューレースやロゴアクセントが加わっています。このバランスが絶妙で、一見落ち着いた印象のアッパーに、De La Soulらしい遊び心が光りますね。

アパレルコレクションとのトータルコーディネートはもちろん、シンプルなファッションにこの一足を取り入れるだけで、足元にストリートなアクセントと個性をプラスできます。しかもユニセックス仕様なので、パートナーとのペアコーデにもおすすめです！

DISRUPTOR２ DS (Black/River Blue/Camellia Rose)

¥12,100（税込）Black/River Blue/Camellia Rose23.0～29.0cm (ハーフサイズ有)

DISRUPTOR２ DS (Sea Mist/Camellia Rose/Teak)

¥12,100（税込）Sea Mist/Camellia Rose/Teak23.0～29.0cm (ハーフサイズ有)

見逃し厳禁！期間限定POP-UPストアとスペシャルイベント「DIGGIN' LIVE」

このスペシャルコレクションの発売を記念して、なんと原宿のスニーカーショップ 「KICKS LAB.」 で期間限定のPOP-UP STOREが開催されます！

開催期間は、2026年8月29日（土）〜 9月4日（金） 。これは絶対に足を運ぶ価値がありますね。実際にアイテムを見て、触れて、その魅力を全身で感じてみてください。

そして、このPOP-UP STOREで購入すると、さらに嬉しい特典が！

期間中、KICKS LAB. HARAJUKUで対象のコレクション商品を含むFILAアイテムを購入したお客様の中から先着順で、スペシャルローンチパーティ「DIGGIN' LIVE」のフリーエントランスチケットがプレゼントされるんです！（1枚につき2名様までご招待）

この「DIGGIN' LIVE」は、De La Soulにゆかりの深い豪華DJ陣やライブペインターが一堂に会する一夜限りのスペシャルパーティ。音楽ファンにとっては、たまらないイベントになること間違いなしです。チケットは数量限定なので、手に入れたい方はPOP-UP STOREへ急ぎましょう！

KICKS LAB. POP-UP STORE

LAUNCH PARTY 「DIGGIN' LIVE」 開催概要

2026年8月29日（土）〜 9月4日（金）KICKS LAB. HARAJUKU (東京都渋谷区神宮前4-32-4 サンエムビル1F)「DIGGIN' LIVE」イベントチケット（先着順、数量限定）FILA×MONTIEN 26FW LAUNCH PARTY 「DIGGIN' LIVE」2026年9月4日（金）18:00 - 22:00Club Asia (〒150-0044 東京都渋谷区円山町 1-8)ADV ¥2,000 / DOOR ¥3,000 ※高校生以下入場無料（要保護者同伴）MONTIEN (SUIKEN, MACKA-CHIN, Tina) / JariBu Afrobeat Arkestra / BOOMURO / MACKA-CHIN / NK SUNSHINE / NORTHXSOUTH / ZKA / JUNYA SHIMIZUBOXER JUNTARO4DK

FILAが紡ぐ、イノベーションとファッションの歴史

今回のコラボレーションの背景には、FILAというブランドが持つ歴史と哲学があります。1911年にイタリアのビエラで小さなニット工場としてスタートしたFILAは、1973年にテニスウェアに色をもたらしたことを皮切りに、常に大胆で魅力的なデザインを創造してきました。

「イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわり」を持つFILAは、スポーツウェアの枠を超え、ファッションとしての地位を確立しています。その姿勢は、既存のヒップホップシーンに新しい風を吹き込んだDe La Soulの精神にも通じるものがあるのではないでしょうか。

過去半世紀にわたり、スポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、つまり「勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々」と歴史的な瞬間を共にしてきたFILA。このDe La Soulとのコラボも、彼らの歴史に新たな1ページを刻むことになりそうです。

90年代の熱狂を今、手に入れよう！

このスペシャルコレクションは、FILA公式オンラインサイトや、KICKS LAB. HARAJUKUのPOP-UP STOREにて購入できます。最新情報はFILA公式SNSでもチェックしてみてください。特にイベントチケットを狙っている方は、お早めの来店をおすすめします！

まとめ：90年代ヒップホップとスポーツファッションの完璧な融合

FILAとDe La Soulのコラボコレクションは、単なる懐古趣味ではありません。90年代の空気感を現代に蘇らせながらも、今のストリートシーンにフィットするデザインとクオリティが魅力です。

ベロアのセットアップで当時の雰囲気を全身で楽しむもよし、グラフィックTシャツでさりげなくDe La Soul愛を表現するもよし、Disruptor 2で足元に遊び心を加えるもよし。あなたのスタイルに合わせて、このスペシャルなアイテムたちをぜひ取り入れてみてください。

音楽とファッションが互いにインスピレーションを与え合い、新たなカルチャーを生み出す。まさに、そんな瞬間を肌で感じられるコレクションです。これを機に、De La Soulの音楽を改めて聴きながら、このコレクションを身にまとってストリートへ繰り出してみませんか？ きっと、新しい自分に出会えるはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。