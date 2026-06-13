AKB48の長友彩海が7日、都内で行われた1st写真集『予定外の瞳』(KADOKAWA3,300円／128ページ A4判)の発売記念イベントに登場。イベント前に行われた合同取材で、写真集の手応えや撮影エピソードなどを明かした。

1st写真集を自己採点「お渡し会を終えたころには1万点くらいに」

『予定外の瞳』は同グループ16期生の長友の初の写真集で、デビュー10周年を記念して刊行。撮影は2025年の10月末にインドネシア・バリ島で行われ、クタのプライベートビーチに隣接するラグジュアリーホテルや、熱帯雨林を望むウブドのインフィニティプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行。ビーチや豊かな自然に囲まれてのカットなどが収められている。

長友は、初の写真集について、「ずっとファンの方から『写真集いつ出すの』とか『見たいな』と言われていたけど、私は普段、あまり水着をやってこなかったので、まさか自分なんかが写真集、という気持ちだったんです」とこれまでの思いを説明。ただ、「10周年を迎えるにあたって、ファンの方にいろんな恩返しができたらいいなと思っていたので、お話をいただいたときは素直にすごくうれしかったですし、『写真集のためならなんでもするぞ!』という気持ちで、ぜひよろしくお願いしますと即答しました」と発売が決まった時の心境を振り返った。

特にお気に入りなのは屋外での水着のカットで、「家族にいろんなオフショットを送ったとき、全員一致であの衣装とあのスタイリングがすごい好き、と言ってくれたので。あと、メンバーが写真集を見てくれて、このページが好きって言ってくれる子が多くて」と理由を説明。続けて、「自分的なポイントは、今回、後ろ姿とかバックショットが多いなと思っていて。よくスタイルをほめていただけることが多いので、それが見られるのがこの写真集のポイントなんじゃないかと思います」とアピールした。

また、メンバーからの反応を聞かれると、長友は、「先輩の福岡聖菜さんが、写真集が出る前にオフショットを見ていて『今まで写真集、いろんなものを見てきた中で一番かわいい』と言ってくださって。それがすごくうれしかったし、同期もたくさんほめてくれました」と笑顔で明かした。

写真集に向けての体つくりは、「本当に、写真集までに何もしてなくって」としつつ、「でも、いつもより1万円だけ高い小顔矯正に通いました」と照れ笑いで告白。さらに、写真集の自己採点を聞かれると「今は180点です!」とにっこり。「完成したときは百点満点だと思っていたけど、ファンの人とかいろいろな人から『いいね』って言われるたびに自己採点がどんどん上がっていって。今は180点かなと思うので、今日、お渡し会を終えたころには1万点くらいになっていたらいいなと思います」と楽しそうに語っていた。