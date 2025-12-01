俳優の伊原六花が11月30日、2026年カレンダーブックの発売を記念したイベントを都内で開催した。イベント前には報道陣の取材に応じ、カレンダーの内容や撮影の秘話について語った。

伊原六花

伊原六花「すごくないですか!?」 衣装でまさかの奇跡

――カレンダーは「食べて、食べて、笑っての撮影」だったとのことですが、特に感動した食べ物はありますか?

(感動したでいうと)今日のお洋服は、お気に入りに挙げさせていただいた6月の衣装と同じもので。カレンダー撮影の時と今日は別のスタイリストさんなんですけど、たまたま持ってきてくれたんですよ! すごくないですか!? 世界中にいろんなお洋服があるなか、同じものをチョイスして持ってきてくださって、これはご縁だと思って、この衣装を選ばせていただきました。

その6月は誕生日月なので、山盛りのごはんを撮影用に用意していただいて。あとはクリスマスも、フードを作ってくださった方がいらっしゃるんですけど、その方のお料理がすべて感動的で! 味もおいしいし、ビジュアルもすごく良くて、チキンをおいしそうに見せる技とか、いろいろな秘密があったんですよ。それを教えていただいて、学んだし、おいしかったしで、びっくりしました。

――映画『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』(24)の初日舞台挨拶でも、奇跡的なエピソードを話されていましたよね。今日の衣装しかり、身の回りでよく奇跡が起こると見受けられるのですが、最近ほかにも奇跡体験はされましたか?

これは奇跡というか、うれしかったことなんですけど、父親から受け継いだネックレスがありまして。それは父が初任給で買ったネックレスだそうで、父いわく純金で。「そうなんだね」くらいに思っていたんです。それをある番組で鑑定していただいたら、金の価格が上がってるから、7倍くらいになってて! 今までは外して、そのまま机にポンと置いてたんですけど、今はキレイにしまってます(笑)。