＜応募〆: 2026/6/26＞【5名様】足裏から全身バランスをサポート！「中山式 足裏アーチバランスサポーター ハード」をプレゼント

「中山式 足裏アーチバランスサポーター ハード」プレゼント企画

中山式産業株式会社は、整形外科医監修のもと開発した足元ケアサポーター「中山式 足裏アーチバランスサポーター ハード」を楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonにて順次発売しています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「中山式 足裏アーチバランスサポーター ハード」をプレゼントします。

■足裏アーチを支えることで全身バランスにアプローチ

足裏アーチは、母指球、小指球、かかとの3点を結ぶ弓状構造で、歩行時の衝撃吸収や姿勢の安定に重要な役割を担っています。

日常生活における運動量の減少や筋力低下により、この足裏アーチの機能が低下すると、足の疲れやだるさといった不快感だけでなく、姿勢や全身バランスにも影響を与えることがあります。

本商品は、足裏という全身の土台に着目し、日常のコンディショニングをサポートする発想で開発されています。

■立体パッドで足裏アーチを持ち上げて支える構造

「中山式 足裏アーチバランスサポーター ハード」は、立体パッドが土踏まずを下から持ち上げ、足裏アーチを支える設計です。

これにより、歩行時の衝撃をやわらげ、重心の安定をサポートしながら足裏全体への負担を軽減します。長時間の立ち仕事や歩行による疲れやだるさに対してもアプローチし、日常的な足元ケアに役立ちます。

■快適な装着感と幅広い使用シーン

極薄で伸縮性のある素材を採用し、面ファスナーによってフィット感を調整できるため、靴の中でも違和感なく装着可能です。

素足や靴下の上から装着できるほか、靴の中でも使用できるため、通勤や買い物などの外出時から、家事や軽い運動までさまざまなシーンで活用できます。

立ち仕事や歩行の多い日、夕方に足の疲れを感じやすい方、扁平足気味で足元のケアを意識したい方にも取り入れやすい仕様です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、 「中山式 足裏アーチバランスサポーター ハード」を5名様にプレゼントします。

足元から全身のバランスを整えるコンディショニングアイテムを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「中山式 足裏アーチバランスサポーター ハード」

人数 5名様 価格 3,410円（税込み） 商品詳細 本体サイズ（約）：全長29cm, 幅12.7cm, 厚さ2cm

素材：本体：ナイロン・ポリウレタン

パッド：EVA キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント6月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/6/26)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/6/26)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年6月26日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

「中山式産業株式会社 お問合せ窓口](https://www.nakayama-shiki.co.jp/contact/)

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：中山式産業株式会社)