＜応募〆: 2026/6/26＞【3名様】クロミの限定デザインが登場！「ロゼット洗顔サボン」セットをプレゼント

クロミコラボ「ロゼット洗顔サボン」プレゼント企画

ロゼット株式会社は、泡洗顔ブランド「ロゼット洗顔サボン」より、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした数量限定デザイン商品を、2026年6月22日より全国のドラッグストアやバラエティショップ、公式オンラインショップにて発売します。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、この限定デザインの「ロゼット洗顔サボン」セットをプレゼントします。

■クロミの世界観を取り入れた数量限定デザイン

本コラボ限定デザインは、「ロゼット洗顔サボン」の特徴である濃密な石けん泡をイメージしたモチーフをベースに、ブランドロゴにリボンを飾り、クロミがこちらに顔をのぞかせるデザインが採用されています。

遊び心のある表情とカラーリングが特徴で、洗顔タイムを楽しく演出するパッケージに仕上げられています。

■毛穴悩みに応じて選べる2タイプ

「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ」は、重曹、炭、パンテノールを配合し、毛穴の角栓や汚れをすっきり落とし、つるつるとした肌へ導く洗顔料です。

「ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ」は、ビタミンC誘導体とクレイエキスを配合し、毛穴の汚れを落としながら、うるおいを保ちつつなめらかな肌へ整えます。

■濃密な泡でやさしく洗い上げる石けん処方

「ロゼット洗顔サボン」は、泡で出てくるタイプの洗顔料で、弾力のある濃密な石けん泡が特長です。

石けん成分を高配合した処方により、肌のうるおいを守りながら、皮脂や古い角質といった汚れをやさしく落とし、すっきりとした洗い上がりを叶えます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、 「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ（数量限定デザイン クロミ）」と「ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ（数量限定デザイン クロミ）」のセットを3名様にプレゼントします。

クロミの限定デザインとともに、毎日の洗顔を楽しめるセットを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ（数量限定デザイン クロミ）」

「ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ（数量限定デザイン クロミ）」

人数 3名様 価格 各種770円（税込み） 商品詳細 容量：各180mL キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント6月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/6/26)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/6/26)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年6月26日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ロゼットお客様センター

TEL：0120-00-4618

受付時間：月から金 9時～17時（祝日は除く）



プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：ロゼット株式会社)