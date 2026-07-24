＜応募〆: 2026/8/7＞【2名様】華やかなジャスミンの香りを楽しむ！「貢茶 ジャスミンミルクティー」1ケース（24本）をプレゼント

「貢茶 ジャスミンミルクティー」プレゼント企画

株式会社ゴンチャ ジャパンとキリンビバレッジ株式会社は、華やかなジャスミンの香りとミルクのコクが重なる「貢茶 ジャスミンミルクティー」を全国のセブン-イレブン限定で発売しました。

ゴンチャ店舗で期間限定販売していた人気のフレーバー「ジャスミングリーン ミルクティー」の味わいをイメージし、ペットボトル商品として開発。

希少な特級茶葉のみを使用して華やかな香りを引き立て、コクのあるミルクとバランスのよい味わいに仕上げています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「貢茶 ジャスミンミルクティー」をプレゼントします。

■ゴンチャの人気フレーバーをペットボトルで楽しめる

ゴンチャとキリンビバレッジは、さらなるティーカルチャーの創造を目指し、ティーの魅力をお届けするため、2024年より提携してゴンチャのペットボトル飲料を販売しています。

「貢茶 ジャスミンミルクティー」は、ゴンチャ店舗で期間限定販売していた人気のフレーバー「ジャスミングリーン ミルクティー」の味わいをイメージして開発された商品です。

ゴンチャファンの皆さまはもちろん、これまでゴンチャへ来店いただいたことのない方にも、セブン-イレブンで気軽に体験できる上質なティーとしてお楽しみいただけます。

■華やかなジャスミンの香りとミルクのコク

店舗商品の上質な味わいを再現するために、希少な特級茶葉のみを使用して華やかな香りを引き立て、コクのあるミルクとバランスのよい味わいに仕上げています。

すっきりした甘さで夏にも飲みやすく仕上げました。

■日常に取り入れやすいご褒美ドリンク

頑張った日の自分へのご褒美や、毎日のちょっとした贅沢なひとときに、ジャスミンの香りとすっきりとした甘さで夏にぴったりなミルクティーを、ぜひお楽しみください。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「貢茶 ジャスミンミルクティー」1ケース（24本）を2名様にプレゼントします。

華やかなジャスミンの香りが楽しめるご褒美ミルクティーを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「貢茶 ジャスミンミルクティー」

人数 2名様 消費税抜き希望小売価格 188円（税別） 内容 1ケース：24本

容量:400ml・ペットボトル キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント7月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/8/7)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/8/7)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年8月7日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

キリンビバレッジ株式会社 お問い合わせフォーム

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：キリンビバレッジ株式会社)