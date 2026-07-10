＜応募〆: 2026/7/24＞【4名様】MLB™球団マスコット入り！「健康ミネラルむぎ茶 MLB™球団マスコット入りスペシャルボトル」1ケース(24本)をプレゼント

「健康ミネラルむぎ茶 MLB™球団マスコット入りスペシャルボトル」プレゼント企画

株式会社伊藤園は、「健康ミネラルむぎ茶」ブランドから、『健康ミネラルむぎ茶 MLB™球団マスコット入りスペシャルボトル』を発売しました。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「健康ミネラルむぎ茶 MLB™球団マスコット入りスペシャルボトル」をプレゼントします。

■MLB™球団マスコットが登場する特別デザイン

『健康ミネラルむぎ茶 MLB™球団マスコット入りスペシャルボトル』は、MLB™球団のマスコットをデザインした日本限定のスペシャルボトルです。

パッケージには、25年以上にわたり「健康ミネラルむぎ茶」ブランドのイメージキャラクターを務める笑福亭鶴瓶さんのイラストも採用。

各球団のユニフォームを着用した鶴瓶さんとマスコットが共演する、特別なデザインに仕上がっています。

■スポーツを楽しむ人たちを応援する取り組み

「健康ミネラルむぎ茶」は、水分とミネラルを手軽に補給できる飲料として、多くの人に親しまれてきました。

伊藤園ではこれまでも、スポーツに励む子どもたちやアスリートを応援する取り組みを行っており、昨年発売された『健康ミネラルむぎ茶 MLB™30球団スペシャルエディションボトル』も好評を集めました。

今回のスペシャルボトルは、日本の夏を盛り上げる企画として展開されています。

■親しみやすい味わいで人気の「健康ミネラルむぎ茶」

「健康ミネラルむぎ茶」は、香ばしい味わいと飲みやすさが特長の無糖麦茶です。

日常の水分補給はもちろん、スポーツやレジャー、通勤・通学など幅広いシーンで取り入れやすく、大人から子どもまで親しまれています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「健康ミネラルむぎ茶 MLB™球団マスコット入りスペシャルボトル」1ケース（24本）を4名様にプレゼントします。

MLB™球団マスコットのコラボデザインが楽しめる特別なボトルを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 健康ミネラルむぎ茶 MLB™球団マスコット入りスペシャルボトル

人数 4名様 価格 オープン価格 内容 1ケース（24本）

内容量：670ml キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント7月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/24)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/7/24)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年7月24日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社伊藤園 お客様相談室

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社伊藤園)