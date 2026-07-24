＜応募〆: 2026/8/7＞【1名様】コンパクトながら大容量！ポータブル電源「DJI Power 1000 Mini White」をプレゼント

「DJI Power 1000 Mini White」プレゼント企画

DJI JAPAN株式会社は、ポータブル電源「DJI Power 1000 Mini」の日本限定カラーバージョン「DJI Power 1000 Mini White」を発売しました。

春夏限定モデルとして登場した本製品は、洗練されたデザインと実用性を兼ね備え、アウトドアや日常生活、防災用途まで幅広いシーンで活躍するポータブル電源です。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「DJI Power 1000 Mini White」をプレゼントします。

■日本の美意識に着想を得た限定カラー

「DJI Power 1000 Mini White」は、春から夏にかけて見られる富士山の朝もやの白をイメージした、日本限定カラーです。

清潔感のあるホワイトを基調としたデザインは、キャンプやアウトドアシーンはもちろん、リビングなどの室内空間にも自然に溶け込みます。

機能や性能は既存モデルと同じながら、季節感や暮らしとの調和を意識した特別仕様となっています。

■コンパクトなボディに大容量を搭載

「DJI Power 1000 Mini」は、1kWhの大容量バッテリーをコンパクトなボディに収めたポータブル電源です。

巻取り式USB-CケーブルやLEDライトを本体に内蔵するほか、ソーラー充電用のMPPTモジュールや車内充電用モジュールも搭載。電源確保が難しい場所でも活用しやすい設計となっています。

アウトドアレジャーをはじめ、停電時や災害時の非常用電源としても利用できます。

■高い評価を集めるポータブル電源

「DJI Power 1000 Mini」は発売以来、多くのユーザーから支持を集めています。

オンラインショップのポータブル電源部門で上位にランクインしたほか、「MONOQLO」のポータブル電源部門で高評価を獲得。

さらに、防災安全協会による「防災製品等推奨品認証」も取得しています。

使いやすさと機能性を兼ね備えた製品として注目を集めています。

■アウトドアから防災まで幅広く活躍

キャンプや車中泊、屋外での作業などのレジャー用途はもちろん、自宅での備えとしても活躍する「DJI Power 1000 Mini White」。

日常的に使いやすいデザインと、大容量ポータブル電源ならではの安心感を兼ね備えた一台です。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「DJI Power 1000 Mini White」を1名様にプレゼントします。

日本限定カラーのポータブル電源を、この機会にぜひチェックしてみてください。

プレゼント内容

商品名 「DJI Power 1000 Mini White」

人数 1名様 価格 56,210円（税込み） 内容 同梱商品:DJI Power 1000 Mini ×1, DJI Power AC電源ケーブル ×1, DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル ×1

商品の重量:11.5 キログラム

品目の寸法（長さ x 幅x 厚さ）:31.4長さx21.2幅x21.6厚みcm キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント7月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/8/7)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/8/7)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年8月7日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

DJI Power 1000 Mini お客様サポート

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：DJI JAPAN 株式会社)