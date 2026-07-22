＜応募〆: 2026/7/28＞【5組10名様】重岡大毅×原菜乃華出演『5秒で完全犯罪を生成する方法』完成披露試写会にご招待！

今回はマイナビニュース読者の皆さまを、9月11日（金）より全国公開される映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』の完成披露試写会に、5組10名様ご招待します！

重岡大毅さん主演、原菜乃華さん共演で描かれる本作は、「もし生成AIに“完全犯罪の方法”を聞いたら？」という現代的なテーマを軸にしたクライムサスペンス。

公開に先駆けて鑑賞できる貴重な機会です。

■生成AIが導く、禁断の完全犯罪計画

フリーライターの初海航は、ある日、妹・幸来から助けを求める電話を受けます。

駆けつけた先にあったのは、高校教師の遺体。

意図せず殺人を犯してしまったという妹を守るため、航が頼ったのは生成AIでした。

AIの指示に従い、証拠隠滅やアリバイ工作を進める兄妹。

しかし、その手口が世間を騒がせる連続殺人事件と一致していることが判明します。

さらに謎の小包や命を狙われる出来事が続き、事態は予想外の方向へ。

やがて航は、トップ女優・七希の存在へとたどり着きます。

■豪華キャストによる注目作

主人公・初海航を演じるのは重岡大毅さん。

妹・幸来役を原菜乃華さんが務めるほか、田中みな実さんが物語の鍵を握る七希役として出演します。

先の読めない展開と、登場人物たちの思惑が交錯する緊迫感あふれる物語にも注目です。

■完成披露試写会でいち早く鑑賞

上映前には、キャスト・スタッフによる舞台挨拶を予定。

作品に込めた思いや撮影秘話を直接聞くことのできる貴重な機会です。

話題作を公開前に鑑賞できるこのチャンスをお見逃しなく！

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『5秒で完全犯罪を生成する方法』完成披露試写会に5組10名様をご招待！

気になる方はぜひご応募ください。

プレゼント内容

タイトル 『5秒で完全犯罪を生成する方法』

日時 8月5日（水） ご招待 5組10名様 登壇者（予定） 重岡大毅、原菜乃華、田中みな実、石丸幹二、近藤亮太監督（敬称略） 場所 都内某所 注意点 ※上映前にキャスト・スタッフによる舞台挨拶を予定しております。都合によりイベント内容は予告なく変更、または中止となる場合があります。

※時間などの詳細は当選者様のみにお知らせいたします。

※メディアによる取材が入る可能性があります。会場内のお客様が映像・写真等に映り込む場合がありますのでご了承ください。

※当日は受付にてご本人様確認を実施いたします。お名前とご住所を確認できる身分証を忘れずにお持ち下さい。顔写真入りの身分証であれば 1 点、顔写真がない身分証明書の場合、2 点の身分証のご提示をお願いいたします。

※当選された方には、ご記入いただいたメールアドレス宛に当選メールの送付をもって代えさせていただきます。 キャンペーン名 「マイナビニュース2026年7月“注目映画の試写会”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/28)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年7月28日(火) 23:59まで

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(配給：ギャガ) （C）2026 Gaga Corporation/Storm Labels Inc./Studio i3