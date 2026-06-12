＜応募〆: 2026/6/26＞【3名様】カード型で持ち運びやすい！紛失防止タグ「Tile Slim」をプレゼント

紛失防止タグ「Tile Slim」プレゼント企画

探し物を音で見つけるスマートトラッカー「Tile」を展開するLife360 Inc.は、カード型モデル「Tile Slim」「ピンク」と「ライトブルー」を展開しています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、紛失防止タグ「Tile」をプレゼントします。

■カードサイズで持ち運びやすい薄型モデル

「Tile Slim」は、財布やパスポートホルダー、バッグなどに入れて使えるカードサイズの紛失防止タグです。

「Tile」シリーズの中でも特に薄型のモデルで、日常の持ち物にすっきり収まる設計が特長です。「ピンク」と「ライトブルー」のカラーにより、用途や好みに合わせて選べるバリエーションも広がっています。

■音で探せるスマートトラッカー機能

「Tile」は、専用アプリから音を鳴らして探し物の位置を知らせることができるスマートトラッカーです。

スマートフォンから「Tile」を鳴らすことができるだけでなく、「Tile」側からスマートフォンを鳴らすことも可能で、自宅内や外出先での探し物に役立ちます。

Bluetoothで接続された場所はアプリ内の地図に記録されるため、置き忘れた場所も確認しやすくなっています。

■アプリ連携で広がるSOS機能

従来の「Tile」アプリに加え、「Life360」アプリとも連携が可能です。

Life360アプリでは、緊急時に指定した連絡先へ位置情報を共有するSOS機能が利用できます。

■ネットワークで探せる紛失時サポート

Bluetooth圏外で紛失した場合も、「Tileネットワーク」を通じて位置情報を確認することができます。

世界中の「Tile」ユーザーや「Life360」ユーザーが近くを通ると、その位置情報が匿名でクラウドに送信され、アプリに通知される仕組みです。

遠方での紛失時にも発見の可能性を広げます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、 紛失防止タグ「Tile」を3名様にプレゼントします。

日常の大切な持ち物の管理に役立つスマートトラッカーを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 「Tile Slim」

人数 3名様 希望小売価格 5,180円（税込み） 商品詳細 サイズ：約85.5（W）×2.5（D）×54.0（H）mm

電池寿命：使用開始より約3年（電池交換不可） キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント6月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/6/26)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/6/26)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年6月26日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

「SB C&S株式会社 サポート窓口](https://gp.supportweb.jp/tile/)

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：SB C&S株式会社)