＜応募〆: 2026/8/7＞【10名様】宝石の輝きをリアルに再現！『本格派宝石図鑑立体シール』Vol.2＆Vol.3セットをプレゼント

『本格派宝石図鑑立体シール』プレゼント企画

国内最大級の宝石専門情報メディア「KARATZ Gem Magazine」を運営し、書籍『宝石図鑑』の著者としても知られる株式会社カラッツは、『本格派宝石図鑑立体シール』シリーズの最新作となる『Vol.2 誕生石』『Vol.3 インクルージョン』の販売を決定しました。

8月中旬頃の一般販売に先駆け、マイナビニュース読者の皆さまへ、『本格派宝石図鑑立体シール』の『Vol.2 誕生石』と『Vol.3 インクルージョン』のセットを10名様にプレゼントします。

■本物の宝石写真を使用した立体シール

『本格派宝石図鑑立体シール』は、宝石をより身近に楽しんでもらいたいという思いから生まれたアイテムです。

第1弾は発売後に大きな反響を集め、一般販売分が早期に完売するなど好評を博しました。今回登場したVol.2とVol.3では、さらに本物らしい輝きと立体感を追求し、よりリアルな仕上がりへと進化しています。



■立体感と輝きをさらに追求

最新作では、宝石のカット面をより細かく再現することで、実際の宝石ルースを思わせる立体感を実現しました。

また、ラメ素材には光の当たり方によって七色に輝くレインボーラメを採用。本物の宝石のようなきらめきを楽しめる仕様になっています。

宝石の写真や質感の美しさはそのままに、見た目だけでなく手触りにもこだわったアイテムです。

■誕生石とインクルージョン、異なるテーマで楽しむ宝石の世界

『Vol.2 誕生石』には、1月から12月までの代表的な誕生石を収録しています。

さまざまなカットや色合いの宝石が並び、自分や家族、友人の誕生石を探しながら楽しめる内容です。

一方の『Vol.3 インクルージョン』は、宝石内部に存在する内包物に焦点を当てた一枚です。

サンストーンやデマントイドガーネットなど、特徴的なインクルージョンを持つ宝石を取り上げ、宝石全体の写真と拡大写真を並べて掲載。

宝石の内部に広がる神秘的な世界をじっくり観察できます。

■シールとしても図鑑としても楽しめる内容

本シリーズには、書籍『宝石図鑑』の著者ならではの知識を生かした宝石に関する豆知識も掲載されています。

シールとして楽しむだけでなく、宝石について学べる要素も盛り込まれており、コレクション性と読み物としての魅力を兼ね備えています。

宝石好きの方はもちろん、図鑑やシールコレクションが好きな方にもおすすめのアイテムです。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『本格派宝石図鑑立体シール』の『Vol.2 誕生石』と『Vol.3 インクルージョン』のセットを10名様にプレゼントします。

本物の宝石写真と立体加工による美しい輝きを楽しめるシールを、この機会にぜひ手に取ってみてください。

プレゼント内容

商品名 『本格派宝石図鑑立体シール』Vol.2＆Vol.3セット

人数 10名様 価格 各660円（税込み） 内容 volume2 誕生石

volume3 インクルージョンセット キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント7月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/8/7)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/8/7)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年8月7日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社KARATZ お客様サポート

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：株式会社KARATZ)