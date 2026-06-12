菊池風磨、1カ月の休養からテレビ収録復帰　『ドッキリGP』が記者会見風に迎える

timeleszの菊池風磨が、13日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』(18:30～ ※一部地域除く)で、活動再開後初のテレビ収録に参加した。

喉の不調のため約1カ月間休養していた菊池が、今回からスタジオ収録に復帰。これが活動再開後最初のテレビ収録ということで、急きょ記者会見のように迎えることになった。東野幸治、小池栄子らスタジオメンバーが見守る中、“ドッキリ若旦那”は何を語るのか。

今回の放送では、壮大なスケールで仕掛ける「絶体絶命ドッキリ」シリーズ最新作が完成。テレビ番組の企画で、田舎町で突然家に泊めてもらうロケを行うことになったTravis Japan・松倉海斗。運よく親切な家族と出会い、家に泊めてもらえることになるも、実はその家に住む人々は「偽装家族」で、全員が「指名手配の被疑者」だった…。かくして松倉は、警察から捜査協力の要請を受け、困難なミッションを遂行する羽目に。果たして彼は、危機一髪の状況を切り抜け、無事に生還することができるのか。

向井康二扮する“記憶力ゼロヒーロー”マッサマンが豪華ゲストと記憶力対決に挑む「記憶忍者隊 マッサマン」には、対戦相手として「“いぶし銀”の“でぇベテラン”」が登場。マッサマンの苦手分野である「ほ乳類の名前」をお題に、小学生を交えた三つどもえの記憶力バトルを展開する。ドラマチックな発動シーンも話題の新必殺技「マッサマンケツブリザード」の餌食となってしまうのは誰なのか。対戦中にマッサマンとゲストが繰り広げる息ぴったりのやりとりにも注目だ。

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