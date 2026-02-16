4月からGP帯に進出するフジテレビ系バラエティ番組『タイムレスマン』(4月から毎週金曜21:58～)の会見が16日、東京・台場の同局本社で行われ、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が登壇した。

会見司会の上垣皓太朗アナが「今日はtimeleszの皆さんもご存じない初解禁となる情報がございます」と切り出すと、「ええ?」「そうなんですか!?」「怖い!」「やるんだよな『タイムレスマン』はこういうの!」とザワつくメンバーたちの中、「もしかして、9人目ですか?」と察知した菊池。メンバーは口々に「おめでとうございます!」と歓迎し、つられて観覧客から拍手が沸き起こった。

慌てた上垣アナは「皆さん拍手じゃないですよ!(笑)」とツッコミを入れるも、菊池は「年齢も近いし、身長も近いし」とクリアした条件を列挙。上垣アナが「ちょっとそういうわけにはいかないので」と辞退すると、「ダメですか…」と残念がった。

この初解禁情報は、4月のGP帯進出より前に、3月20日(21:58～)にフライング特番を放送するというもの。GP帯進出第1回をどこからカウントするかでひと悶着ありつつも、メンバーは一様に喜んだ。

その後、フジテレビで流れる番宣CMを、名物企画「立道(たてどう)」で撮影する企画を行うため、おなじみの佐野瑞樹アナが進行役で登場。菊池が「9人目のメンバーと言っても過言ではないですから」と称えるも、佐野アナは「さっき上垣さんに言いましたよね? 僕は1回も言ってもらったことがない」と不満顔だ。

「結構おじさんじゃないですか」とバッサリ指摘され、「そうですよね」とすぐに納得した佐野アナだったが、CMの決めコメントをtimeleszメンバーが声をそろえて練習すると、「上垣さん、メンバーみたいな顔して、今一緒に言ってました?」とジェラシーを抱いていた。

フジテレビは、今後の新たなコンテンツなどを「FUJI FUTURE UPDATE～新コンテンツ発表会～」を開催して順次発表。『タイムレスマン』はこの第1弾で、以降も様々なジャンルの発表を予定している。