timeleszの菊池風磨が、イタリアのフレグランスブランド・アクア ディ パルマのサマーコレクション「ラ カレッタ」とのタイアップに登場し、個性的でシックな世界観を体現している。

菊池風磨

今回のコラボレーションは、同ブランドが2026年に向けて展開する新コレクションの発表を記念したものだ。

菊池が登場したビジュアルでは、プールサイドに佇み、大人の色気を醸す表情や、笑顔を見せている。

菊池風磨

菊池風磨

世界観は、サルデーニャ島に実在する入り江「La Caletta（ラ・カレッタ）」にインスパイアされたもの。人の往来から離れた静かなロケーションに位置し、ゆるやかな岩棚と透明な海に囲まれたこの場所は、イタリアの夏を象徴するような隠れ家的リゾートとして知られている。

菊地自身のInstagramの投稿では、「フィーコは 元々愛用している香りが限定デザインボトルになっていて 清潔感のある爽やかさがありつつ 重すぎず すっきりしすぎてもいない その絶妙なバランスがすごく好みです」「最近纏うことが多い香りです」と、自身が元々愛用していた香水だったことを明かした。

アクア ディ パルマが提案する「ラ カレッタ」は、静けさの中に漂う上質さと、時代を超えて受け継がれる美意識を融合させたコレクション。

菊池風磨との共演によって、その魅力がより鮮やかに際立っている。