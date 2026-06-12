ヤンシー&マリコンヌの新曲「ぷるるん音頭」の発表披露会見が11日、都内で開催された。

W杯のゴールパフォーマンスで「ぷるるん音頭」をやってほしい

「ぷるるん音頭」は、吉本新喜劇座員の人気ネタから生まれた夏の楽曲ミニアルバム『吉本新喜劇☆パーティー! SUMMER SONG COLLECTION！2026』(7月1日に各種音楽配信サービスでリリース)収録の楽曲。おしりをぷるるんと振る踊りが特徴的で、この日の会見では、小学生6人のキッズクリエイターグループ「有名になりたい」と一緒に披露した。

会見のMCを担当したすっちーは「子供たちもすごく楽しそうに踊ってた。ちっちゃい子が踊ってもかわいい感じになるし、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に踊れそうやね」と感想を話した上で、ヤンシー&マリコンヌに「意識して作った部分とかはあるの?」と質問。

マリコンヌは「お尻ぷるるんとさせることで、どんな気持ちの時でも楽しく晴れやかになるよって感じで、子供から大人まで楽しめる音頭にしております」といい、「3番の部分には、皆さんの地元のお祭りのときに町の名前を入れていただいたり、自由に楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思っております」とアピールした。

また、すっちーが「こんな人にこんなタイミングでやってほしいっていうのはありますか?」と尋ねると、ヤンシーは「ワールドカップも始まりますので、ゴールを決めたときのパフォーマンスとして選手にやってほしい」と期待。

すると、すっちーは「ちょっと水を差すようなんですけど……」と前置きし、「幼少期に見たかすかな思い出ですが、アフリカ勢のどこかがこんなのをやってた気がします」と指摘しつつも、「だけど、ぷるるんではなかった!」とフォローを入れていた。

『吉本新喜劇☆パーティー! SUMMER SONG COLLECTION！2026』には、「ぷるるん音頭」のほか、初代歌ネタ王・すち子&真也の人気ギャグソングを現代風にアレンジした「パンツミー(令和れげえver.)」、ウルトラEDMと盆踊りを融合させた島田珠代の「panty puzzle」、ヤンシー&マリコンヌの代表ネタを夏仕様にアレンジした「リンボー! ［Surf Remix］」、“夏といえばオバケ”をテーマに、かわいらしい「幽霊マリコンヌ」が登場するコントから生まれた「DEMASSE!』など、夏を彩る全6曲が収録される。