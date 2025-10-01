島田珠代、3歳だった娘と離れ離れになった理由を語る「身を切られるような思い」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#4が9月26日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

娘に自慢の母でいたいという思いが原動力に

番組では、今まさに再ブレイク中の芸人・島田珠代が、一人娘・璃子さんとの知られざる波瀾万丈な人生を告白した。年間320日は舞台に立つという島田は、密着時も野外ステージでの3回公演を終え、一度帰宅し家事を済ませた後、夜9時から深夜2時半まで吉本新喜劇の稽古を行うなど、多忙な日常をのぞかせる。

浴槽で台本を広げながら「覚えなあかんことがいっぱい」と疲労困憊の様子を見せつつ、「娘のためにやってるところはある。学校であーだこーだ周りの人に言われたくないから。『ここまでできますか、あなたたち』みたいな」と、娘に自慢の母でいたいという思いを原動力に奮闘する姿が映し出された。

当時3歳の娘と離れ離れになった理由

島田は34歳の時に二度目の結婚をし、37歳で長女・璃子さんを出産。「娘が私の全て」というほどに溺愛し、家族三人での幸せな未来を思い描いていた矢先、夫がステージ4の直腸癌と診断され、余命5年を宣告される。

夫の闘病生活の中で夫婦関係は徐々に悪化し、ついには離婚を決意。しかし、夫から「俺の生きる望みは娘だけなんだよ。娘は俺が引き取るから」と懇願される。そして、「身を切られるような思い」で当時3歳の娘の親権を譲ったと明かし、当時の心境を「嫌だ嫌だ嫌だ」「本当にごめんなさい」と涙ながらに話した。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

