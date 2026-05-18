今の時期、苺やさくらんぼ狩りが楽しい季節ですが、旭川にある日本ハム北海道ファクトリーでは、なんと、パリッとジューシーな「シャウ狩り」ができるのだとか。

実は、日本ハム北海道ファクトリー旭川工場では、くだもの狩りならぬ「シャウ狩り」ができるんです!

工場見学の後に、吊るされたできたてのシャウエッセンが登場!できたてのパリッ!!とした食感と香り、自分で収穫したこともあいまっておいしく感じること間違いなしです!

(@schauessen_nhより引用)

ぷりっぷりのシャウエッセンがずらーっと吊るされたこの光景、見ているだけでヨダレものですね。収獲仕立てのシャウエッセンは、パリッとジューシーな肉汁が溢れること間違いなし。至高の一本を堪能できそうですね。

この投稿を見た人からは、「めっちゃいいねーっっっっ」「こんな天国が現世にあったなんて」「エゴサでめっちゃおすすめされてたwwwwwwよすぎるwww」「今年はシャウ狩りにするかー!!!」「シャウ狩りやりたい。出来立てをそのまま食いたい」「最高やん…!北海道か…!行きたい!!」と、みな興味津々。執筆時点までに.1.9万ものいいねが寄せられています。

ちなみに、こちらのシャウ狩りは工場見学後のお楽しみ。工場2階のガラス窓から工場をのぞくと、生肉をカットし、仕分けや計量をする様子や、充填機から次々と出てくるウィンナーを1本1本丹念に検品していく様子など製造の現場を見ることができるのだとか。しかも、料金は無料です!

できたての“パリッ”を味わえるのは、ここだけの特別体験。事前予約必須なので、北海道旅行の予定がある人は、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。