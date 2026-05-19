伝食は7月16日、「かにファクトリー 甲羅組」を福井県敦賀市にグランドオープンする。

玄関前のかにのモニュメント

同施設は、日本初の"かにのオープンファクトリー"。7月16日のグランドオープンに向けて最終段階に入っており、5月現在は施設外構の整備が完了。シンボルとなる「ふわふわドーム」や芝生広場が姿を現したほか、専用シャトルバスも完成したという。

親子でくつろげる「玄関前の遊び場」

施設の顔となる玄関前エリアの工事が完了した。同エリアには、巨大トランポリンのふわふわドームを設置。周囲には鮮やかな芝生広場が広がり、買い物や工場見学の合間に家族で心地よく過ごせる開放的な空間となっている。

また、4月中旬には大型駐車場(普通車250台、大型車20台収容)のライン引きも完了した。車で来場の際もスムーズに駐車できる広大なスペースを確保している。

かにファクトリー 甲羅組

「デジタルお絵かきコーナー」を初公開

屋内コンテンツ「デジタルお絵かきコーナー」の最新状況が公開された。 スクリーンの中で、子どもが自由な色で描いた「カニ」や「海の生き物」が動き出すインタラクティブな体験エリア。最新のデジタル技術を駆使し、子どもたちの想像力を育む「海の世界」を提供する。

デジタルお絵かきコーナー

専用シャトルバス「かにファク号」が誕生

JR敦賀駅発着の専用シャトルバス「かにファク号」が完成した。一目で「かにファクトリー」と分かるキャッチーなラッピングデザインを採用している。運行はオープン後の土・日・祝日限定となる。