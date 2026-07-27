H.I.T WORLDは8月16日、「つじ田 味噌の章 三田店」を東京都港区芝4丁目にオープンする。

つじ田 味噌の章 三田店

味噌らーめんブランド「つじ田 味噌の章」として2014年以来12年ぶり、3店舗目の出店となる。営業時間は平日が11:00-22:00、土日祝11:00-21:30。定休日は原則なし。

同店では、じっくりと焼き入れをした特製味噌だれの濃厚なコクを味わえる「味噌つけ麺」各種を期間限定で販売する。(つじ田 味噌の章 全店で販売中。三田店のみ8月16日より販売)

「つじ田」が誇る"つけ麺"のDNAを味噌の章でも表現できないかと試行錯誤を重ねて完成した一杯。「味噌つけ麺」(1,130円)、「特製味噌つけ麺(チャーシュー・味玉トッピング)」(1,420円)、「辛味噌つけ麺」(1,180円)、「特製辛味噌つけ麺(チャーシュー・味玉トッピング)」(1,470円)をラインナップする。

スープには厳選された赤味噌と白味噌に各種調味料をブレンドし、じっくりと丁寧に焼き入れをした特製味噌だれを使用。丸一日かけて炊きだした豚骨・背脂・モミジ・鶏ガラなどの濃厚な動物系スープをベースに、煮干し・鰹節・鯖節などの魚介出汁を合わせることで、圧倒的な深みと風味豊かな奥行きのある味わいに仕上げた。

麺はツルツルとした心地よい喉越しと、モチッとした豊かな弾力が特徴。噛むほどに小麦の香りとほのかな甘みが広がり、濃厚な魚介味噌スープに負けない圧倒的な存在感を放つ。

辛味噌つけ麺は、味噌つけ麺に2種類の唐辛子にニンニク等をブレンドした辛味「だるま」を添えた一杯。スープに溶かすことで、味の変化を楽しみつつ、最後まで飽きずに味わえる。

各店舗では、味噌つけ麺各種のほか「味噌らーめん」等のらーめんメニューも取り扱っている。