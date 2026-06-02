ファミリーマートは6月2日、たっぷりサイズの商品全14種類を発売する「巨大オールスター祭」を全国のファミリーマートで開始した。

巨大オールスター祭

同社では、「お値段そのまま45%増量作戦」や「背徳メシ」など、ボリューム感のあるメニューが高い人気を集めている。また昨今、背徳感を伴う満足感を求める「ギルティ消費」の傾向が強まっている。

こういったニーズに応えるべく、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した「巨大サイズ」の商品を開発。サンドイッチ、デザート、焼きとりなど、全14種類をラインアップした。単に大きくするだけでなく、最後まで飽きずに美味しく食べられるよう、味のバランスも追及したという。

コーヒー類では、「アイスコーヒーLL」(370円)、「アイスカフェラテLL」(370円)、「ブレンドLL」(320円)、「カフェラテLL」(320円)を展開する。いずれもゴクゴク飲めるたっぷりサイズで、コーヒーマシンで好みに応じた味わいを選べる。

「でか～いコーヒーゼリー」(388円)は、エスプレッソ抽出したコーヒーゼリーに、ホイップクリームを合わせた食べ応え抜群のカップスイーツ。

「でか～いカスタードエクレア」(325円)は、食べ応え抜群のカスタードエクレア。くちどけのいいパフの中に、なめらかなカスタードクリームを詰めてチョココーティングをかけた。

「でか～いイタリア栗のモンブランプリン」(560円)は、カスタードプリンの上にホイップクリームとイタリア産マロンのペーストを使用したマロンクリームをトッピングした、食べ応えのあるカップスイーツ。

「大きなサンドイッチ トリプルエッグ」(398円)は、「コク旨たまごサンド」の約1.1倍の重量の大きなサンドイッチ。たまごのコクとふんわり食感のパンが楽しめる。

「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」(430円)は、「3種のミックスサンド」の約1.4倍の重量の大きなサンドイッチ。ハム、たまご、ツナ、チーズなどの彩りの良い具材とふんわり食感のパンが楽しめる。

「大きいフィナンシェ」(238円)は、「こだわりのフィナンシェ」の約2.9倍の表面積の大きなフィナンシェ。フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさが特長。

「大きいクッキー」(258円)は、「チョコマカダミアクッキー」の約2倍の重量の大きなクッキー。チョコチップ入りで、しっとりと焼き上げた。

「たべる牧場ミルクLL」(498円)は、「たべる牧場ミルク」の約2.5倍サイズ。北海道産の牛乳と生クリームで、コクがありながらもすっきりとした味わいのたべぼくをたっぷりと味わえる。

「クリスプうましお味 たっぷりサイズ170g」(398円)は、通常品(45g)の約3.7倍のたっぷりサイズのクリスプ。みんなでシェアして楽しめる。

「ジャンボ焼きとり ねぎまタレ」(258円)は、通常品の約2倍のジャンボ焼きとり。香ばしいネギとやわらかいもも肉が特長。