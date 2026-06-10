ローソンの暴走が止まらない。ボーソンと呼んでしまいそうだ。

創業51周年を記念した「超ハッピーすぎ! チャレンジ」が第2週目に突入した。第1週の「842グラムパスタ」の衝撃も冷めやらぬ中、今週もまた、我々の胃袋と常識を揺さぶるラインナップが揃い踏みである。

今回のコンセプトは「盛りすぎ」に加えて「合わせすぎ」。もはや足し算どころか掛け算で攻めてくるローソンの新メニューたち。その中でも特に異彩を放つ第2週目の注目3品を今週も実食レビューするぞ〜!

「超ハッピーすぎ! チャレンジ」第2週で買うべきはこれだ

「合わせすぎ! 欧風カレーパン&はみでるメンチカツ」

まずは、今週の「狂気枠」筆頭であるこちら、「合わせすぎ! 欧風カレーパン&はみでるメンチカツ」。商品名を聞いただけで「え、何を言ってるの?」と耳を疑いたくなるが、実物を目にすると、そのイカれっぷりは圧巻……!

何が異常かって、ローソンの「欧風カレーパン」と「欧風カレーパン」で、「はみでるバーガー メンチカツ」のメンチカツを丸ごとサンドしているのだ。つまり、カレーパンがバンズ代わり。パンの中にはカレーが入っているのに、さらにそのパンで肉を挟むという、炭水化物と脂質のミルフィーユ状態である。

しかもなんと、これで192円。もはや価格破壊というレベルを超え、慈善事業に近い価格設定である。

さっそく大口を開けてかぶりついてみると……

ううううぉおぉぉ……ウマい!!!! もはや呆れてしまうが、めちゃめちゃウマいぞッ!? ビジュアルに圧倒されていたが、味のほうもめっちゃいいッ!

当たり前だが、まずは欧風カレーの完成度が高い。しっかりしたコク深さと上品なスパイスの香りが鼻を抜ける。そこに肉厚なメンチカツの旨みが混ざり合うわけだが……やはりそこはカレーとメンチカツ、合わないわけがない。メンチカツの下に塗られたカラシの辛味もいいアクセントになっている。

ハンパじゃない満足感だ。オーバーキル気味の満足感である。しかしローソン、なんてものを生み出してくれたんだ……。今後もたびたび登場する、新名品となりそうな予感!

「盛りすぎ! 味噌バターコーンラーメン」

続いては、麺類から「盛りすぎ! 味噌バターコーンラーメン」を召喚。従来品の「味噌バターコーンラーメン」と比較して、麺重量を約51%も増やしたという、デカ盛りの記念碑のような一品だ。

しかし……あまりにデカい。あまりに重い。試しに重量を測ってみると……

740グラム! ヤバッ! 度を超えてんだろ! あまりにデカすぎて、500wのレンジで7分も加熱しなければならないという始末。もうチルド商品の枠を超えてんだろ……。

さっそくレンチンして……

実際に食べてみると……

おおお、ウマい! やや柔らかめのちぢれ麺に濃いめの味噌スープが絡みつく。スープは味噌のガツンとした旨みが効いていてしょっぱウマ! シンプルながらも洗練されていて力強い味わいだ。そこにバターの風味が加わることで、ジャンクな魅力がブースト! これはいいぞ〜!

……それにしても量が多い。麺を啜っても啜っても、底から新しい麺が湧き出てくる感覚。なんかこれ……麺、減ってる? 食べても食べてもまだまだあるんですけど?

具材たちもいい仕事をしていて、しんなりしつつもシャキシャキ感を残したもやし、旨みたっぷりの肉そぼろ……味噌の塩気とコーンの甘みが口の中で弾ける瞬間は、まさに至福。こんなバケツのようなラーメンがコンビニで手に入るというのだから、恐ろしい時代になったものである。

「盛りすぎ! バスチー -バスク風チーズケーキ-」

最後はローソンの大人気スイーツ「バスチー」の増量版だ。総重量を約51%増やしたというその姿は、もはやケーキというよりチーズの塊。アニメで食いしん坊のネズミに狙われていそうなビジュアルである。

改めて断面をチェックしてみると……

うむ、密度がすごい。空気がほとんど見られず、いかにも濃厚そうなクリーム色の地層が詰まっている。表面のこんがりとした焦げ目も食欲をそそるじゃないか。

一口運ぶと、見た目どおりのねっとり食感が舌にまとわりつく。しかし、きめが非常に細かいため、さらさらとした口あたりで、ふわっととろける軽さも併せ持っているのが不思議だ。相変わらず、超うめぇ……!!

数種類のクリームチーズがブレンドされているらしく、味わいは非常にマイルド。柑橘系の刺すような酸味はなく、乳の柔らかな酸味と卵のコク、まったりとした甘さが口いっぱいに広がる。

51%増量ということで、食べ終える頃にはかなりの重量感を感じるが、そのマイルドな風味のおかげで最後まで美味しくいただけた。このクオリティでこのサイズ。スイーツ好きなら、一度は溺れてみたいと願う大ボリュームである。

「超ハッピーすぎ! チャレンジ」第2週。この価格設定で、これだけの満足感を提供してくれるローソンの姿勢は相変わらず神がかっている。マジでありがてぇ……! 第2週もボリューム感は半端ではないため、どうか自分の胃袋と相談しながら、このお祭りを楽しんでほしい。