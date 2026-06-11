オリコンは11日、「2026/6/15付 週間ストリーミング急上昇ランキング」(集計期間：6月1日～7日)を発表。5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、2週連続同ランキングのTOP10を独占した。(オリコン調べ)

嵐は、3月13日の札幌公演を皮切りにスタートした『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を5月31日に東京ドームで開催。今回ランクインした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲であり、最終公演後の反響を受けてストリーミング再生数が急伸したとみられる。

1位に輝いたのは、「感謝カンゲキ雨嵐」。再生数の上昇率は420.5％を記録し、前週に続いて2週連続で首位をキープした。同曲は、2025年5月にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で今回のツアー開催が発表された際にも、同ランキングで1位を獲得しており、節目ごとに注目を集める代表曲となっている。

続く2位には「マイガール」、3位には「Løve Rainbow」がランクイン。さらに「迷宮ラブソング」「Monster」「Believe」「言葉より大切なもの」「truth」「Troublemaker」「GUTS!」といった人気曲が並び、TOP10をすべて嵐の楽曲が占める結果となった。

先週のランキングでは、第2位「言葉より大切なもの」、3位「マイガール」、4位「Løve Rainbow」がランクインしており、2位以下のランキングには変動がみられる。

活動終了後もなお、その音楽とパフォーマンスの余韻がファンの間で広がり続けていることを裏付ける結果といえそうだ。特に東京ドームでの最終公演は大きな話題となり、ライブでの感動がストリーミング再生へと直結した形となった。