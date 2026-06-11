お見送り芸人しんいち、現在の年収と貯金額は…

ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2が4日に配信された。

お見送り芸人しんいちの年収と貯金額

自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、『R-1グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場。番組スタッフの直撃取材を受けたしんいちは、優勝した2022年の年収について問われると「たぶん1000万円くらい。賞金500万円含めて。ゆっくり年収が上がっていってます」と告白する。

続けて現在の年収について問われると「言うワケないやん」と渋りつつも、指で「3」を示し、年収が約3000万円に達していることを明かした。さらに笑いながら前月の月収が「280万円」であることも明かしたしんいちに、番組スタッフが思わず「笑いが止まらないじゃないですか」とツッコミを入れる場面も。

その後、スタジオに登場したしんいちは、MCの吉村崇(平成ノブシコブシ)から貯金額を聞かれ、「あの時ロケで、スタッフさんに『ピー入れろ』って言ったんですよ。1個もピー入れてへんやん」と文句を言いつつも、「2000万円くらいですかね」と赤裸々にぶっちゃけた。

お見送り芸人しんいち

尊敬するノブコブ吉村のお金事情を暴露



◤資産、全部売ってみた

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