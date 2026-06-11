お見送り芸人しんいち、現在の年収と貯金額は…

ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2が4日に配信された。
お見送り芸人しんいちの年収と貯金額
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、『R-1グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場。番組スタッフの直撃取材を受けたしんいちは、優勝した2022年の年収について問われると「たぶん1000万円くらい。賞金500万円含めて。ゆっくり年収が上がっていってます」と告白する。
続けて現在の年収について問われると「言うワケないやん」と渋りつつも、指で「3」を示し、年収が約3000万円に達していることを明かした。さらに笑いながら前月の月収が「280万円」であることも明かしたしんいちに、番組スタッフが思わず「笑いが止まらないじゃないですか」とツッコミを入れる場面も。
その後、スタジオに登場したしんいちは、MCの吉村崇(平成ノブシコブシ)から貯金額を聞かれ、「あの時ロケで、スタッフさんに『ピー入れろ』って言ったんですよ。1個もピー入れてへんやん」と文句を言いつつも、「2000万円くらいですかね」と赤裸々にぶっちゃけた。
お見送り芸人しんいち— ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) June 5, 2026
尊敬するノブコブ吉村のお金事情を暴露
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【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。