津田健次郎、夏でも毎日2回"熱いお風呂"に入浴「出た後はしばらくタオルが必要になる（笑）」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。7月26日（日）の放送では、夏の時期の“お風呂事情”を語りました。

◆津田健次郎の夏風呂事情

津田：7月26日は「夏風呂の日」らしいです。「夏にぬるめのお湯に浸かると、副交感神経の働きを促すため、心身のリラックス効果が得られて寝つきやすくなるとか。さらに、入浴は体を内側から温め、エアコンなどによる夏の冷え性改善も期待できるそうです。もちろん個人差はありますが……」ということで。

暑くてシャワーで済ませる方も増えているのではないかと思いますが、僕は、冬も夏も関係なく浴槽に毎日2回、朝と晩にしっかり浸かります。しかも、ちゃんと熱いお風呂に入ってしまうので、出た後はしばらくずっと汗をかいてしまって、「これ意味あるのかな」みたいな。（お風呂から出た後も）タオルが必要になるんですよ（笑）。

特に夜は、半身浴でもいいと思うんですけど、浴槽に浸かってから寝ると、眠りが深いような気がします。ただ僕は、お風呂に入ろうが入るまいが、お湯に浸かろうが浸かるまいが、眠りが深いんですよね。いつでもどこでもだいたい寝られる。そこが、わりと本当に人生最大の武器かもしれない。

だいたい何でも食べられる、どこでも寝られる、いつでも寝られる……。だから、僕はどこでも生きていけるとは思います、はい（笑）。そこは本当に良かったなと思います。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking