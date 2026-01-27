お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが9日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。「R-1グランプリ2022」の優勝を導いた“恩人”を明かした。

お見送り芸人しんいち

「無条件でかわいがってくれた」

ブレイク前から、ピース・又吉直樹と交流があったというしんいち。2人は、北陽高校サッカー部の先輩・後輩にあたり、「かぶってはないんですけど。東京出てきたときに、又吉さんと会わせてもらって。僕が、“北陽高校サッカー部出身です!”って言ったら、無条件でかわいがってくれて」と回顧。当時は、「まったく仕事がなくて。クビ手前の芸人だった」が、又吉は何かとしんいちを気にかけてくれたといい、「やっぱり感謝しきれない人が又吉さん。又吉さんと飲んだり、いろいろかわいがってもらってて」と話した。

続けて、「僕に売れてほしいって、ホンマに思ってくれてたからやと思うんですけど……」と前置きしながら、「又吉さん自身が大事にしてる動画があって。その動画を、“しんいちにもあげる”って」とある島で撮影された動画をもらったという。好井まさおによると、「虫でも鳥でもない丸い光」が映っている動画だそうで、しんいちは、「まったく仕事ないときですよ?これをもらってから、めっちゃ変わった」「そこから、『R-1グランプリ』優勝に向けて変なことが起きすぎた」と運気上昇を告白した。

実は、「R-1グランプリ」で決勝進出できなければ、「辞めるつもりだった」というしんいち。決勝のファーストステージでは、吉住、渡部おにぎりと同率2位となり、MCの霜降り明星・粗品が、「もう一回審査員に聞いたほうがいい」とCM中に提案。審査員の投票で、しんいちが選ばれたが、「本来ならもう負けなんですよ。だから、粗品さんに感謝してる」と吐露。ファイナルステージでは、1位通過したZAZYを制し、「これ変やなと思って。又吉さんに動画をもらってから、運気というが流れが変わってる」と真剣に語った。

また、「スピリチュアルなことを結構信用するタイプ」だと明かしたしんいちは、「なんか、しんいちを消えさせないように守られてる。ここ3～4年、急にテレビに出て、めちゃくちゃ守られてるなっていう時期がめっちゃあった。女の子関係でいろいろ怒られて叩かれて、今まだテレビ出てんのめっちゃ変じゃないですか?」と神妙な面持ち。「キャラクターで許されてる部分もあるけど、それ以上に事務所に迷惑かけて。いつでも消されるようなことも……」とぶっちゃけつつ、「だから、ホンマに僕、又吉さんに頭上がらないんですよ」と話していた。