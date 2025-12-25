空前の「ぬい活」ブームのさなか、リアルな仕上がりが魅力のネイチャーテクニカラーぬいぐるみシリーズに、このたび新たに「どんぐり」が仲間入り! ころんとしたフォルムがたまらなく、思わず集めたくなっちゃう可愛さなんです!

\📢新商品のご紹介 /

ネイチャーテクニカラーのぬいぐるみシリーズに新しい仲間が加わりました。

NTC MONO「どんぐりのぬいぐるみ1」、「どんぐりのぬいぐるみ2」が本日より順次発売開始となります。

どんぐりをぬいぐるみに?と思われるかもしれませんが、これがなかなかかわいいのです。

手のひらいっぱいのゴロっとしたサイズ感に、それぞれのどんぐりの特徴を細かく表現してあって、たくさん集めたくなります。

しかも、「どんぐりのぬいぐるみ2」と同時発売!

今週はガチャガチャコーナーでどんぐり拾いをしてみませんか?

(@NTC_ikimonより引用)

ありそうで無かった「どんぐりのぬいぐるみ」、想像以上にかわいいですね!

ラインアップは、「どんぐりのぬいぐるみ1」が「クヌギ」「シラカシ」「マテバシイ」「ミズナラ」「ブナ」の5種、「どんぐりのぬいぐるみ2」が「コナラ」「イチイガシ」「アラカシ」「スダジイ」「トチノミ」の5種の計10種。

樹木の種類によって見た目が違うどんぐりたち。個性的なそのビジュが忠実に再現されていて、大きくてふわふわなんです。そのままお部屋に飾ってもかわいいですし、ボールチェーン付きなので、リュックやバッグに付けて持ち歩いてもOK。見ているだけで癒されます!

SNSで紹介されると、「やばい可愛い欲しい…どんぐりだいすき!」「どんぐりってこんなに種類があったんだぁ。可愛い～」「何これ想定外すぎる。 全種類コンプリートせずにおれん」「もう冬だけど…ガチャで小さい秋を見つけたい!」といった声が続々と寄せられています。

1回500円で、12月22日より順次、カプセルトイ専門店「ドリームカプセル」をはじめとする全国のカプセルトイコーナーに登場。みなさんも、季節外れのどんぐり拾いを楽しんでみてはいかがでしょうか?