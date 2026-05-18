BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」(1回750円)を5月23日より順次発売する。

「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」本商品は、スーパーマリオでお馴染みのキャラクター「ヨッシー」のみを揃えた一番くじだ。ぬいぐるみ、ぬいぐるみマスコット、マグカップ、プレートコレクション、ラバーコレクション、ジッパーバッグ・メモコレクション、ファブリックコレクションをラインナップ。

A賞はりんごを抱えてお座りした姿がとても可愛いヨッシーのぬいぐるみ。B賞はヨッシーぬいぐるみマスコットで、みどりヨッシー、ピンクヨッシー、きいろヨッシーの3種から好みのヨッシーを選べる。C賞は「とってもすてきなマグカップ」シリーズから、取っ手がりんごデザインになったヨッシーのマグカップ。D賞のカラフルなヨッシー4種から選べるプレートは、食事や小物置き等に使用できる、実用的で日常を鮮やかに彩るアイテム。

そのほか、それぞれ計6種から選べるラバーコレクション、ジッパーバッグ・メモコレクション、ファブリックコレクションをラインナップ。ラバーコレクションは「ラバーコースター2種」「ラバークリップ2個セット2種」「ラバーチャーム2種」、ジッパーバッグ・メモコレクションは「ジッパーバッグ5枚とステッカーのセット3種」「メモとステッカーのセット3種」、ファブリックコレクションは「マイクロファイバータオル2種」「ジャガードタオル2種」「ふわふわタオル1種」「吸水ポーチ1種」をご用意しました。いずれもヨッシーの魅力が溢れるアイテム。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、おやすみ姿が可愛いヨッシーのぬいぐるみを用意。約50cmのおおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんごが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定とのこと。

A賞：ヨッシーのぬいぐるみ with りんご(全1種)

B賞：カラフル★ヨッシーぬいぐるみマスコット(全3種)

C賞：とってもすてきなマグカップ(全1種)

D賞：プレートコレクション(全4種)

E賞：ラバーコレクション(全6種、コースター/クリップ/チャーム)

F賞：ジッパーバッグ・メモコレクション(全6種、ジッパーバッグ/メモ/ステッカー)

G賞：ファブリックコレクション(全6種、マイクロファイバータオル/ジャガードタオル/ふわふわタオル/吸水ポーチ)

ラストワン賞：おやすみヨッシーのぬいぐるみ

ダブルチャンスキャンペーン：おおきなヨッシーのぬいぐるみ with りんご(合計50個)

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