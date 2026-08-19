“あの頃”のポムポムプリンが帰ってきた! 30周年記念のレトロかわいいグッズ全16種を紹介

サンリオは、ポムポムプリンのデビュー30周年を記念した「あの頃のポムポムプリンデザインシリーズ」を、8月27日より全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほかで発売する。

本シリーズは、1996年に発売された第1弾グッズシリーズ「ぼく、プリン」をもとに、当時のデザインやボアの毛並みを再現したもの。

ぬいぐるみやマスコットホルダーをはじめ、ポムポムプリンの友だち・マフィンのグッズ、ぬいぐるみの写真をあしらったバッグやポーチ、タオルなど、日常使いしやすい全16アイテムをラインナップする。

「あの頃のポムポムプリンデザインシリーズ」ラインナップ

ぬいぐるみ(M) 3,696円

ぬいぐるみ(S) 2,970円

ぬいぐるみ(マフィン) 2,695円

マスコットホルダー(ポムポムプリン) 2,200円

マスコットホルダー(マフィン) 1,980円

キャラクター形パスケース 2,200円

キャラクター形ミラー 1,496円

ポーチ 1,793円

ステッカーセット(9柄×2ピース、計18ピース) 550円

トートバッグ 3,498円

手提げバッグ 2,200円

キーホルダー 1,397円

キャラクター形ヘアクリップ 880円

フェイスタオル 1,397円

プチタオル 792円

シークレットマスコット用ポケット(1アイテム／全8種) 各946円

「ポムポムプリン30thアニバーサリーショップ」を開催

さらに、8月27日から9月13日まで、全国のサンリオショップ37店舗で「ポムポムプリン30thアニバーサリーショップ」を開催する。限定グッズの販売や特別なフォトスポットの設置などを実施するほか、対象店舗限定で「ポムポムプリンアニバーサリーショップ限定シリーズ」も発売する。

限定シリーズでは、「シークレットキーホルダー(ポムポムプリンコスチューム)」と「シークレットキーホルダー(ポムポムプリンのお友だちコスチューム)」が登場。それぞれ全8種で、価格は各946円。

そのほか、「シークレット巾着＆ミニ手提げバッグ(1アイテム／全8種)」各748円、「ステッカーセット」693円をラインナップする。

また、8月27日から対象のサンリオショップ37店舗・サンリオオンラインショップで4,400円以上購入すると、「ポムポムプリンぷっくりメモ」をプレゼント。全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップでは、2,200円以上購入した人を対象に「ポムポムプリンうちわ」を配付する。いずれもなくなり次第終了となる。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD.