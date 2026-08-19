“あの頃”のポムポムプリンが帰ってきた! 30周年記念のレトロかわいいグッズ全16種を紹介

サンリオは、ポムポムプリンのデビュー30周年を記念した「あの頃のポムポムプリンデザインシリーズ」を、8月27日より全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほかで発売する。

  • 「あの頃のポムポムプリンデザインシリーズ」を8月27日に発売

    「あの頃のポムポムプリンデザインシリーズ」を8月27日に発売

本シリーズは、1996年に発売された第1弾グッズシリーズ「ぼく、プリン」をもとに、当時のデザインやボアの毛並みを再現したもの。

  • 1996年発売「ぼく、プリン」シリーズのぬいぐるみ(※現在は販売していない)

    1996年発売「ぼく、プリン」シリーズのぬいぐるみ(※現在は販売していない)

ぬいぐるみやマスコットホルダーをはじめ、ポムポムプリンの友だち・マフィンのグッズ、ぬいぐるみの写真をあしらったバッグやポーチ、タオルなど、日常使いしやすい全16アイテムをラインナップする。

「あの頃のポムポムプリンデザインシリーズ」ラインナップ

  • ぬいぐるみ(M) 3,696円
  • ぬいぐるみ(S) 2,970円
  • ぬいぐるみ(マフィン) 2,695円
  • マスコットホルダー(ポムポムプリン) 2,200円
  • マスコットホルダー(マフィン) 1,980円
  • キャラクター形パスケース 2,200円
  • キャラクター形ミラー 1,496円
  • ポーチ 1,793円
  • ステッカーセット(9柄×2ピース、計18ピース) 550円
  • トートバッグ 3,498円
  • 手提げバッグ 2,200円
  • キーホルダー 1,397円
  • キャラクター形ヘアクリップ 880円
  • フェイスタオル 1,397円
  • プチタオル 792円
  • シークレットマスコット用ポケット(1アイテム／全8種) 各946円

「ポムポムプリン30thアニバーサリーショップ」を開催

さらに、8月27日から9月13日まで、全国のサンリオショップ37店舗で「ポムポムプリン30thアニバーサリーショップ」を開催する。限定グッズの販売や特別なフォトスポットの設置などを実施するほか、対象店舗限定で「ポムポムプリンアニバーサリーショップ限定シリーズ」も発売する。

限定シリーズでは、「シークレットキーホルダー(ポムポムプリンコスチューム)」と「シークレットキーホルダー(ポムポムプリンのお友だちコスチューム)」が登場。それぞれ全8種で、価格は各946円。

そのほか、「シークレット巾着＆ミニ手提げバッグ(1アイテム／全8種)」各748円、「ステッカーセット」693円をラインナップする。

また、8月27日から対象のサンリオショップ37店舗・サンリオオンラインショップで4,400円以上購入すると、「ポムポムプリンぷっくりメモ」をプレゼント。全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップでは、2,200円以上購入した人を対象に「ポムポムプリンうちわ」を配付する。いずれもなくなり次第終了となる。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD.

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