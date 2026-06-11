ルピシアは6月23日、多彩なティーバッグが楽しめる「ブック オブ ティー・アンネテ」(30種入・24種入4,500円)を全国の書店およびルピシアの店舗と通信販売で発売する。5月22日より予約受付を開始した。

「ブック オブ ティー・アンネテ」(30種入・24種入4,500円)

"体験するお茶の本"シリーズ第29弾

「ブック オブ ティー」は大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気シリーズ。書店でも購入できる"体験するお茶の本"として話題を集め、これまでに全28作を販売してきた。

第29弾となる最新作は、フランス語の副題「EN ÉTÉ ＝夏に」の通り、夏に楽しみたい多彩なお茶を詰め合わせた。爽やかな柑橘の香りをまとったお茶や、アイスティーにぴったりな夏限定のお茶などを揃えている。

「ブック オブ ティー・アンネテ」(30種入・24種入4,500円)

ライフスタイルに合わせて選べる2タイプ

初の試みとして、2タイプの形態で用意した。ティーバッグ1個でグラス1杯分(250ml)のアイスティーを30種のお茶で楽しめるタイプと、大きめティーバッグ1個でマイボトル1本分(500ml)のアイスティーを24種のお茶で楽しめるタイプ。ライフスタイルに合わせて選ぶことができる。

ライフスタイルに合わせて選べる2タイプ

ティーバッグセット内容は以下のとおり。

紅茶のノンフレーバードには、「ニルギリ・ブロークン★」「ケニルワース」「セイロン キャンディ」「ベルエポック」「毎日の紅茶 ダージリンブレンド」「毎日の紅茶 アッサムブレンド」。フレーバードには「アールグレイ」「マスカット★」「サクランボ」「アルフォンソマンゴー」「スウィートオレンジ」「白桃」「グレナダ」「ホワイトサングリア」「ロゼ ロワイヤル」「ハニーレモネード」を詰め合わせた。

緑茶・烏龍茶のノンフレーバードには「黄金桂」「深蒸し煎茶『祭』」、フレーバードには「あまなつ烏龍」「白桃煎茶」「パッションフルーツ烏龍」「ラムネ」。

ルイボス・ハーブ・麦茶(ノンカフェイン)として「ラビアンローズ」「ピッコロ」「コンスタンシア」「ルイボス ポワール」「ボンヌ シャンス!★」「ルミエール★」「スール ラ リューヌ★」「香ばし黒豆麦茶★」を詰め合わせた。

なお、★マークのお茶は30種のみに入っている。

五感で涼をとる

表紙を開くと現れるのは、一つ一つデザインの異なるティーバッグ。日本の夏に昔から取り入れられてきた五感で涼をとる知恵と工夫を思わせる、夏のモチーフを涼やかに描いている。また、お茶と一緒に封入する小冊子には、お茶の説明やおいしいいれ方、アレンジレシピなど、夏ならではのお茶の楽しみ方を紹介している。